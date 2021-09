Pido que los involucrados paguen y debe haber una reforma real a la Policía: amigo de Javier Ordóñez

Uno de los testimonios que fueron clave para armar el rompecabezas y esclarecer los hechos que rodearon el asesinato de Javier Ordóñez tras ser víctima de agresiones y tortura por parte de uniformados de la Policía, ha sido el de Andrés Salazar, quien acompañaba al estudiante de derecho en la madrigada del 9 de septiembre de 2020.

La familia y yo sólo queremos que estas personas paguen, que los policías involucrados en las agresiones y con la tortura de las que fue víctima Javier paguen. Hay que impulsar de manera definitiva una reforma real a la Policía Nacional. Y el hecho que hayan cambiado del color de uniforme no la hace una mejor policía Dijo Andrés

En diálogo con BLU Radio, Andrés reconstruyó los momentos de la noche del 8 de septiembre y la madrugada del 9, cuando salieron del apartamento de Ordóñez, en el que departían, en búsqueda de un trago. “Estábamos dos amigos y Javier, solo estábamos los tres. Estábamos ya de regreso, cerca a la casa, cerca de la portería del conjunto residencial”, dijo.

Narra que se les acercó una motocicleta en la que se movilizaban dos policías: "esta patrulla motorizada nos llega por la espalda, uno de los policías, que estoy seguro que lo conocía con anterioridad, se dirige directamente a Javier y le dijo de esta no se salva. Yo lo que pensé era que le iban a colocar un comparendo y Javier pues también le dijo que le colocará el comparendo, que él lo iba a pagar”, contó el amigo de Ordóñez.

Describe que luego de unos segundos, uno de los policías sacó la pistola teaser y comenzó a darle descargas eléctricas, por lo que decidió sacar su celular para registrar el procedimiento. “En los videos se ve que ni siquiera agrede los policías, él sólo trata de defenderse con los brazos de los choques eléctricos y del peso de uno de los uniformados que lo tumba al piso”, explicó Andrés Salazar.

Estos relatos fueron claves en los procesos de investigación penal y disciplinario que realizó la Fiscalía y la Procuraduría tras la muerte de Javier Ordóñez.

BLU Radio también pudo hablar con Diego Guerrero, quien es uno de los residentes del barrio Villa Luz y fue testigo, desde a la ventana de su vivienda, de los llamados a los dos policías por el exceso de fuerza. “Yo pensé que la persona que estaba en el piso era un reciclador, ya que al lado había una carreta. Luego de doy cuenta que es Javier y comenzamos a gritar con otros vecinos que se alertaron por los ruidos, que ya no más, que lo soltaran”, expresó Guerrero.

Publicidad

Tanto el vecino de Javier, cómo uno de sus amigos, cuentan que llegaron varios integrantes de la Policía de refuerzo y subieron a la fuerza a Ordóñez a una patrulla y dentro del vehículo continuaron las agresiones.

A mi el patrullero Harby Damián Rodríguez, al ver que tengo todo grabado, se abalanza sobre mi y comienza a decirme que le entregue el celular. Yo le digo que no y es cuando me pega en la cara. Se me cae el celular y lo recojo me dice luego que me va a expulsar yo no me opongo y me suben a la patrulla en la que estaba Javier Dijo Andrés

Diego Guerrero aseguró que fueron muy graves las agresiones que presenció desde la ventana de su vivienda. Lo que calificó como tortura. “Eso ya no era un procedimiento normal. Habían choques eléctricos contra Javier que duraron más de 10 segundos. Al amigo también lo golpeado muy fuerte por no el celular. Eso ya era tortura”, enfatizó.

Andrés Salazar dijo que durante el traslado en la patrulla al CAI Villa Luz, presenció todo tipo de golpes contra Javier. “Fui testigo de los golpes y agresiones. Otros policías se subieron también a la patrulla y golpearon muy fuerte a Javier. Al llegar al CAI también lo golpearon”.

Dice que los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez fueron quienes más golpearon al taxista y estudiante de derecho. “Yo vi a Javier muy mal. Estaba inconsciente y les rogaba que lo llevarán a un hospital”, aseguró Andrés Salazar.

Sobre la 1:00 de la madrugada, al ver que Javier Ordóñez no respondía, fue llevado a la Clínica del Lago, que se encuentra muy cerca del barrio Villa Luz. “A mi también me llevaron ante tanta insistencia de que Javier no estaba bien. Me tuvieron varias horas en la patrulla y ya luego de varias horas, los médicos nos dijeron que había fallecido”, expresó Salazar.

El amigo de Javier dice que fue amenazado de manera directa por el patrullero Juan Camilo Lloreda y le indicó que no dijera nada sobre lo ocurrido. Hoy Andres Salazar, a un año de la muerte de su amigo, pide que se logre vincular a otros policías que participaron de la paliza y ocasionaron las lesiones que finalmente acabaron con la vida de Ordóñez.

Publicidad

Los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez fueron capturados y procesados por la Fiscalía por los delitos de tortura y homicidio. Lloreda aceptó los cargos y fue condenado a 20 años de prisión en marzo de este año.

Se espera que en noviembre y diciembre inicie la etapa final del juicio contra Rodriguez y se conozca una sentencia condenatoria, ya que no aceptó los delitos imputados.