¿Por qué la Fiscalía dice que las cuentas de Nicolás Petro no cuadran? Según lo expuesto por el fiscal encargado del caso, los gastos no encuentran sustento en los ingresos legítimos de Nicolás Petro. Su salario como diputado regional es de 13 millones de pesos mensuales y, según la Fiscalía, no se ha identificado ninguna otra fuente de ingresos que justifique estos desembolsos.