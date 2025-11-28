Procurador valora una segunda línea investigativa por omisión en caso infiltración de disidencias

La Procuraduría General de la Nación abrió la puerta a una segunda línea investigativa por presunta omisión en el caso de la posible infiltración de disidencias de las FARC en entidades del Estado, luego de que se conociera que información incautada al cabecilla conocido como alias 'Calarcá' permaneció más de un año sin avances relevantes. El procurador General, Gregorio Eljach, explicó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que el Ministerio Público analiza si existió “inacción” por parte de autoridades que tuvieron acceso anticipado a los materiales.

“Estamos valorando eso, mirar si realmente lo que se conoce públicamente da para iniciar unas preliminares sobre la inacción”, afirmó el jefe del Ministerio Público, al referirse a la posibilidad de abrir un expediente adicional que revise las demoras en el manejo de la evidencia.

La entrevista se desarrolló en medio del escándalo desatado por los presuntos vínculos entre funcionarios públicos y estructuras disidentes, así como por la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas, director de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Suspensión provisional: una medida preventiva

El procurador detalló por qué la entidad decidió apartar temporalmente a los funcionarios involucrados. Según explicó, la suspensión es una medida cautelar que busca evitar interferencias en la investigación y prevenir la reiteración de conductas.



“Se dan los presupuestos para cumplir lo que la norma pide, que la persona encartada en una investigación preliminar no pueda interferir en la investigación o volver a incurrir en la misma conducta”, señaló Eljach. Agregó que la decisión se tomó con base en el auto emitido por el delegado encargado del caso.

Eljach insistió en que la suspensión se enfoca únicamente en los roles oficiales vinculados a los hechos denunciados: “Solo lo que tiene relación con lo denunciado… lo de la universidad no se está considerando porque no hay una relación directa”, dijo al ser consultado sobre la posición de Mejía en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia.

La medida fue establecida inicialmente por tres meses, dependiendo del avance en la recolección y valoración de pruebas.

Pruebas, exministros citados y reserva del proceso

La apertura de la investigación preliminar incluye seis pruebas, entre ellas la citación a declaración juramentada de los exministros Diego Molano y Daniel Palacios, quienes hicieron parte del gobierno del expresidente Iván Duque.

Eljach declinó explicar las razones detrás de estas citaciones, recalcando el principio de autonomía de los delegados disciplinarios: “No puedo entrar a comentar públicamente el alcance ni la orientación que el delegado quiera darle… al procurador le queda muy mal comentar en público lo que hizo un subalterno”, manifestó.

El jefe del Ministerio Público insistió en que desconoce elementos sensibles del caso, como la supuesta participación de agencias internacionales. “Yo no tengo idea de qué será lo que pasa con esos organismos internacionales”, respondió cuando se le preguntó por la presunta intervención de la CIA, mencionada por el presidente Gustavo Petro.



Demoras en la Fiscalía y la Policía: una posible omisión

Uno de los puntos más delicados del escándalo es la aparente falta de actuación de autoridades que tuvieron acceso desde julio de 2023 a los materiales hallados en poder de Calarcá. Dichos elementos, según confirmó la Fiscalía, reposaban en sus anaqueles y en los de la Dijín.

El procurador reconoció no conocer las razones de esa demora, pero confirmó que el tema es objeto de análisis: “Estamos valorando todos los elementos de conocimiento… y de ahí sacaremos alguna línea de trabajo”, expresó.

La eventual apertura de una investigación por omisión podría involucrar a funcionarios de la Fiscalía seccional Medellín y a miembros de la Policía que, según los periodistas de Blu Radio, habrían tenido responsabilidad en la gestión tardía de la evidencia.



¿Hubo infiltración en entidades del Estado?

Frente a las preguntas sobre una presunta infiltración de las disidencias en la Dirección Nacional de Inteligencia o en el Ejército, Eljach fue categórico: “Yo no tengo elementos porque no conozco las pruebas… a mí me toca decidir sobre hechos comprobados”.

No obstante, destacó la seriedad de la fiscal General en su manejo de los hallazgos: “Yo tengo un muy buen concepto de la señora fiscal… hay que prestarle atención a lo que ella manifiesta”.

Los documentos y equipos incautados a Calarcá han generado preocupación pública por incluir referencias a funcionarios y presuntos vínculos con estructuras ilegales. Para el procurador, el avance del proceso permitirá esclarecer si existen responsabilidades disciplinarias.



Tono político, CIA y confusión pública

Durante la entrevista también se discutió el cruce de versiones entre el presidente Petro y otros actores políticos sobre el papel de la CIA y la información de inteligencia que circuló en años recientes. Aunque el procurador evitó pronunciarse, los periodistas recordaron que la Agencia habría emitido advertencias tanto al gobierno Duque como al actual sobre posibles riesgos relacionados con el general Huertas.

La mezcla de versiones, documentos y audios divulgados por distintos medios ha contribuido a un ambiente de confusión pública, lo que refuerza la necesidad de claridad institucional.