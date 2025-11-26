En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Liga colombiana
Presidente Petro se disculpa
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Los protagonistas del escándalo por presunta infiltración de disidencias Farc

Los protagonistas del escándalo por presunta infiltración de disidencias Farc

Todo comenzó el 23 de julio de 2024 en una carretera del departamento de Antioquia, donde fueron detenidos varios miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Estos son los chats que mencionan a Francia Márquez en presuntos pactos entre disidencias y Gobierno
Estos son los chats que mencionan a Francia Márquez en presuntos pactos entre disidencias y Gobierno
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad