ICP advierte debilitamiento de seguridad nacional por archivos de alias ‘Calarcá’

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) expresó su “profunda preocupación” ante las denuncias de posibles vínculos entre integrantes del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las disidencias de las Farc, que comanda alias ‘Calarcá’, y altos funcionarios estatales, así como por presuntas filtraciones de información judicial, militar y de inteligencia.

Los indicios, surgidos a partir de dispositivos electrónicos incautados en 2024 a alias ‘Calarcá’, donde hay fotos, documentos y material multimedia en general, de acuerdo con el ICP, apuntan a un “acelerado proceso de captura y cooptación institucional” por parte de estructuras criminales, fenómeno que, advirtió, constituye uno de los mayores riesgos para la democracia en Colombia y otros países de la región.

La presunta presencia de colaboradores dentro de entidades judiciales y de seguridad, sumada al posible acceso a información clasificada, reflejaría un deterioro de las capacidades estatales para enfrentar a estos grupos.

El Instituto cuestionó, además, que la información divulgada repose en la Fiscalía desde hace más de un año sin avances visibles, y afirmó que las medidas adoptadas bajo la política de paz total habrían permitido no solo el fortalecimiento operativo y económico de las disidencias, sino también su infiltración en instituciones, incluidas las fuerzas militares y organismos de inteligencia.



Alias 'Calarcá Foto: AFP

Según la organización, este escenario compromete la seguridad nacional, afecta la independencia institucional y aumenta los riesgos para quienes ejercen la oposición política, quienes enfrentarían posibles escenarios de intimidación, seguimientos irregulares y manipulación judicial.

El ICP también hizo un llamado de atención sobre el impacto que esta presunta infiltración podría tener en las elecciones del próximo año. La captura territorial, el acceso a información privilegiada y la cooptación de agencias estatales, advirtió, podrían incidir en la participación ciudadana, la competencia democrática y la seguridad de candidatos y equipos de campaña.

Ante la alerta, el ICP exige “garantizar la integridad electoral y la libertad política de todos los sectores, especialmente de la oposición”, lo cual “debe ser una prioridad del Estado y de la comunidad internacional”.