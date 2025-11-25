En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ICP advierte debilitamiento de seguridad nacional por archivos de alias ‘Calarcá’

ICP advierte debilitamiento de seguridad nacional por archivos de alias ‘Calarcá’

Alertan sobre las elecciones del 2026, por la captura territorial, el acceso a información privilegiada y la cooptación de agencias estatales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad