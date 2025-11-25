En vivo
Fiscalía halla información sobre caso del subintendente Luis Peña en archivos de alias 'Calarcá'

Fiscalía halla información sobre caso del subintendente Luis Peña en archivos de alias ‘Calarcá’

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reveló que en los dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’ se encontró información relevante relacionada con el paradero del uniformado secuestrado y asesinado por las Farc.

