Las contradicciones de Wilmar Mejía: No voy a cargar con culpas ajenas, yo hice lo que tocaba

La información abrió un debate inmediato sobre la forma en que se toman decisiones dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el nivel de responsabilidad que recae sobre quienes ocupan posiciones estratégicas en el Estado.

En diálogo con Mañanas Blu, este 26 de noviembre, Mejía dejó una frase que resume buena parte de su postura frente al escándalo: “Es muy difícil asumir responsabilidades cuando no hay decisiones que me correspondan a mí”.

Con este mensaje, el funcionario buscó explicar cómo llegó a uno de los cargos más delicados del país y por qué, según él, las acusaciones de infiltración en el Gobierno no pueden recaer sobre su nombre.

Durante la entrevista insistió varias veces en que no está dispuesto a cargar con responsabilidades que, asegura, no le corresponden. Su defensa, a lo largo de más de una hora, se centró en aclarar su rol, su trayectoria y el camino que lo llevó a ocupar la dirección de la entidad.



Wilmar Mejía niega ser un infiltrado: pruebas, credibilidad y su versión

Una de las preguntas clave fue directa: ¿es Mejía un infiltrado de las disidencias en el Gobierno Petro? Él lo negó con firmeza. Recordó que todos los funcionarios de la DNI —incluyéndose— deben pasar pruebas de credibilidad, como el polígrafo, y afirmó haberlas superado sin objeciones.



Explicó que llegó a la entidad en 2024 tras entregar una información sensible al Gobierno, pero aclaró que ese hecho no lo convierte en informante. “Tenía una información puntual y la entregué. Eso no me hace informante, como tampoco un periodista que recibe datos es informante de quien se los pasa”, señaló.

Aseguró que el señalamiento es injusto y que la idea de una supuesta infiltración no corresponde a los hechos ni al trabajo que ha desempeñado.



Ascenso en la DNI: trayectoria, capacidades y responsabilidades

Otro punto que marcó la conversación fue su rápido ascenso dentro de la DNI, pasando de agente de inteligencia a director. Ante las críticas, Mejía respondió que su formación inicial en educación física no es un impedimento, ya que la inteligencia no exige una carrera específica, sino capacidades para generar confianza, recorrer territorio y acceder a información relevante.

Indicó que sus resultados fueron valorados por los directores de la entidad, lo que permitió su avance. En medio de la presión pública, reiteró que sus actuaciones están dentro de la ley y que las decisiones institucionales corresponden a la dirección general.

Con firmeza, cerró la entrevista con una aclaración que busca dejar su posición definida: “Yo aporto, ejecuto y respondo por lo que me corresponde, pero no asumiré responsabilidades por decisiones que no tomé”.