Procuraduría abre investigación contra contralor del Huila por golpear a su expareja

En un documento de cinco páginas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el contralor departamental del Huila, Andrés Felipe Vanegas Mosquera, por la agresión a su entonces pareja sentimental Salomé Bahamon, la secretaría general de la Alcaldía de Neiva.

La investigación nace luego que Blu Radio revelara en exclusiva el video, las denuncias y el dictamen de Medicina Legal sobre la brutal golpiza de la que fue víctima Salomé Bahamón por parte del contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas" Me encuentro muy afectada, es un momento muy difícil. Me fracturó una carilla de un diente inferior por los fuertes golpes que me dio y que se ven en el video. Es la primera y la última vez que me pega, por lo que presenté una denuncia penal", dijo ella en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Ante este hecho, la Procuraduría General pidió el registro de las cámaras de seguridad del sector bajo "las condiciones de reserva pertinentes". Al igual que la remisión de copia certificada de las grabaciones del conjunto Bosque de Santa Ana en Neiva, Huila, en donde muestra los movimientos de la pareja antes y durante el altercado, según indicó el documento de apertura de investigación del Ministerio Público.

“La Procuraduría Regional de Instrucción del Huila consideró que la aparente conducta del funcionario se relaciona con una presunta violencia de género, la cual fue cometida por un ciudadano que ostenta un cargo público, como lo es el de contralor departamental", puntualizó el Ministerio Público.

Con la apertura de la investigación, el Ministerio Público buscará verificar la ocurrencia de la conducta para determinar si corresponde a una falta disciplinaria o si actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad, y, para ello, se creó una agencia especial para intervenir, en calidad de Ministerio Público, en el proceso penal iniciado contra el funcionario y será el Procurador 267 Judicial I Penal de Neiva, quien se encargará de hacer el acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del caso, adelantado por la Unidad Local de Delitos Querellables de la Fiscalía, por el delito de lesiones personales.

Finalmente, el ente de control solicitó al procurador 19 Judicial II para La Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Neiva, de manera urgente hacer seguimiento a las gestiones y actuaciones desplegadas por las autoridades competentes, para la orientación, atención y acceso a la justicia a la víctima.

Este es el auto de la Procuraduría que abre la investigación contra el contralor del Huila

Brutal agresión de contralor del Huila quedó en video

Según la denuncia interpuesta por Salomé Bahamón, el pasado 17 de junio sobre las 3:00 de la mañana, la pareja salió de una fiesta en una discoteca en Neiva, y cuando llegaron al lugar donde el carro estaba estacionado, empiezan una discusión en la cual el contralor golpea a su novia, la insulta, la agrede física y verbalmente, la obliga a subir a la camioneta, y la traslada hasta el apartamento de él.

Escuche el desgarrador relato de pareja del contralor del Huila: