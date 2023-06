Desgarrador relato de pareja del contralor del Huila: “Si no cierra la puerta del ascensor me mata”

Luego de la golpiza que sufrió la secretaria general de la Alcaldía de Neiva, Salomé Bahamón, por parte de su actual pareja, el contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, ella explicó en Mañanas Blu los detalles de la brutal agresión y aseguró que en ese momento sintió temor por su vida.

“Me encuentro muy afectada, es un momento muy difícil. Me fracturó una carilla de un diente inferior por los fuertes golpes que me dio y que se ven en el video. Es la primera y la última vez que me pega, por lo que presenté una denuncia penal; sin embargo, como el suceso ocurrió en medio de un puente, casi no me quieren recibir la denuncia”, explicó Salomé Bahamón sobre las actuaciones del contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas.

Según Salomé Bahamón, el contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, venía desde hace tiempo con varias reacciones agresivas que le desencadenaban varias inseguridades que él tenía.

“Nosotros tuvimos una relación de tres meses largos, fue una relación muy intensa afectivamente y constantemente nos quedábamos juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que había una situación de fondo y eran las inseguridades que Andrés Felipe, contralor del Huila, tenía y demostraba constantemente”, aseveró Bahamón sobre la conducta del contralor del Huila.

Así inició la agresión del contralor del Huila a su pareja

Asimismo, Salomé Bahamón explicó que la agresión del contralor del Huila comenzó después de que ambos salieran de un concierto, pues el funcionario no se quería ir, por lo que tomó represalias en contra de ella.

“Todo comenzó en medio de un concierto cuando le digo que me quería ir. Yo venía de mis clases de maestría en Bogotá, venía bastante cansada, sin embargo, fuimos al concierto por su insistencia. Cuando le digo que me quiero ir, él empieza asumir otras cosas y me empieza a agredir verbalmente”, explicó la pareja del contralor del Huila.

Por otro lado, según lo que comentó la pareja del contralor del Huila, al salir de la discoteca el funcionario comenzó a agredirla verbalmente mientras manejaba su carro y le decía que ambos se “iban a morir”.

“Saliendo de la discoteca empieza a golpearme y a bajoneare psicológicamente. Además, mientras manejaba, me golpeaba y me dice que nos íbamos a morir, mientras yo lo único que pensaba era como tirarme del carro. Incluso, en medio del ataque, alcancé a enviarle la dirección a una amiga para pedirle auxilio”, manifestó.

A su vez, Salomé Bahamón, mujer agredida por el contralor del Huila, explicó que, aunque el funcionario había tomado alcohol, él estaba consciente de todo.

“Él había tomado licor, pero no para decir que no estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Él siempre trata de llevarme a donde no hay cámaras, mientras yo lo único que hago es intentarme de soltar con fuerza para que no me siguiera agrediendo. Posteriormente, en un jardín, ya empieza a agredirme y en mi mente solo pasaba pensamientos de que me quería matar”, expresó la pareja del contralor del Huila.

“Me iba a matar”: pareja de contralor del Huila

En medio de su desgarrador relato, Salomé Bahamón, pensó que el funcionario la iba a matar, por lo que empezó a gritar para que alguien la auxiliara.

“Yo pensé que él me iba a matar por la actitud que tenía, por esa agresividad, por como actuaba. Yo solo le suplicaba que me dejara ir, que no pasó nada, y en ese momento ya decide golpearme y agredirme mientras yo gritaba con toda mi alma para que alguien me auxiliara”, explicó.

Asimismo, manifestó que lo más cruel del brutal ataque del contralor del Huila fue cuando hizo todo lo posible para escapar, pues cada vez más veía un panorama más oscuro. Sin embargo, de un momento a otro, logró llegar a la recepción del edificio y pedir ayuda.

“Me tapó la boca con las dos manos, como si me quisiera ahogar, y me llevó al ascensor arrastrándome. Yo estaba muy cansada, me acurruqué y le supliqué que no me pegara y, en ese momento pasó lo más inquietante, me volteó a mirar y me dijo que no había pasado nada, como si no hubiera pasado nada. Por fortuna, de un momento a otro, cerré la puerta del ascensor y logré bajar al primer piso. Sin embargo, si no hago eso lo primero que hace es matarme. Hasta los de seguridad estaban bastante asustados”, aseveró la mujer agredida por el contralor del Huila.

Brutal agresión de contralor del Huila quedó en video

Blu Radio conoció en exclusiva un video que demostraría que el contralor departamental del Huila, Andrés Felipe Vanegas, habría golpeado brutalmente a su novia, Salomé Bahamón, la secretaria general de la Alcaldía de Neiva.

Según la denuncia interpuesta por Salomé Bahamón, el pasado 17 de junio sobre las 3:00 de la mañana, la pareja salió de una fiesta en una discoteca en Neiva, y cuando llegaron al lugar donde el carro estaba estacionado, empiezan una discusión en la cual el contralor golpea a su novia, la insulta, la agrede física y verbalmente, la obliga a subir a la camioneta, y la traslada hasta el apartamento de él.