Reforma a la justicia: Gobierno propone menos cárcel para quienes reparen a sus víctimas

Uno de los primeros proyectos que radicará el Gobierno del presidente Gustavo Petro es el de cambiar el sistema penitenciario, por lo que ya se conoce el borrador del texto, el cual tiene 85 artículos que serán debatidos en las comisiones primeras del Congreso, plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

“Modernizar el sistema penal y penitenciario de tal modo que le ofrezca a la sociedad lo mejor que puede ofrecerles. Un sistema de ese tipo y no lo que está pasando en la actualidad que tenemos, el cual ha hecho de las cárceles unas escuelas del delito para que personas aprendan a delinquir”, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Además, el jefe de la cartera fue claro en señalar que en el proyecto se le está apostando a la reparación de la víctima de algunos delitos que en muchas oportunidades son pagables.

“Quisiera mencionar algo que es muy importante en nuestro proyecto y es la apuesta por la justicia restaurativa, ¿qué quiere decir eso? Que nos vamos a concentrar también en que se pueda reparar a las víctimas y restablecer ese tejido social, esa armonía que se rompió en el delito. El actual sistema penal no repara a las víctimas, sé que en unos delitos eso es muy difícil, pero en aquellos delitos que se pueda reparar vamos a establecer un sistema”, aseveró Osuna.

El ministro aseguró que la iniciativa del Gobierno también busca que el sistema penitenciario mejore a las personas y sus condenas.

“Que le permita tener un sistema de vida distinto a aquel con el que entró, que le permita ver que hay posibilidades de vivir con tranquilidad, con dignidad, por fuera del mundo del crimen y en ese sentido que delinquir no paga. Nuestro sistema pretende cambiar las cosas para un sistema penal y penitenciario mejor”, señaló el ministro de Justicia.

Osuna también aclaró que la iniciativa contempla que los condenados que están en cárcel tengan la posibilidad de un permiso de 72 horas con el fin de visitar a sus familias, teniendo en cuenta su buen comportamiento.

“Permisos de 72 horas, esos ya existen. Para todo el mundo no, para los delitos más graves no, para los delitos sexuales no, para delitos contra niños no, pero para otros delitos una vez que se ha pagado una parte de la pena, existe la posibilidad de comenzar a tener permiso”, explicó.

En la presentación del proyecto de ley, el ministro de Justicia respondió a algunos sectores que indican que esta iniciativa reduce penas o excarcela a prisioneros de manera inmediata.

“No las vamos a reducir, no va a haber una rebaja general de penas, pero vamos a proponer que una persona que ha sido condenada por un delito y que superó los procesos de resocialización, puedan recibir algunos beneficios”, manifestó.

