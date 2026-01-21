Revelan la causa de muerte de 4 jóvenes arquitectos en una cabaña: detalles del caso

La muerte de cuatro jóvenes arquitectos en una cabaña ubicada en la localidad de El Corralito, en Jalisco, México, mantiene en alerta a las autoridades y ha generado conmoción en la comunidad.

Los cuerpos de Julio Enrique Zarco Vázquez, Daysi Mariana Anguiano Larios, Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto y Patricia Jacqueline Venegas Nieves fueron hallados el pasado lunes 19 de enero, luego de que sus familiares reportaran su desaparición días antes.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de los cuatro profesionales, quienes se encontraban en las primeras etapas de su carrera.

La Fiscalía informó además que los cuatro jóvenes fallecieron a causa de una intoxicación por monóxido de carbono, generada presuntamente tras el incendio de una camioneta que se encontraba parqueada cerca de la cabaña.



Autoridades revelaron la causa de muerte. Foto: Freepik y redes sociales

De acuerdo con el ente investigador, aunque en un primer momento se manejó la hipótesis de que las muertes estarían relacionadas con el consumo de alimentos y bebidas, las investigaciones permitieron establecer que la inhalación de gases tóxicos fue la causa del deceso.

Sin embargo, la familia de los jovenes ha rechazado estas afirmaciones, pues dijeron en medios locales que nunca vieron un vehículo en los alrededores de la cabaña. Por ahora, piden que se avance con celeridad en las investigaciones para establecer si se trató de la intervención de un tercero.

El caso también generó reacciones en el Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de Jalisco, que expresó sus condolencias por la muerte de los jóvenes, a quienes describió como profesionales con un futuro prometedor.

"Abrazamos solidariamente a los familiares y amigos de los jovenes arquitectos que hoy nos dejan. Nos duele despedir a quienes apenas comenzaban a construir sus sueños, pero su memoria será siempre parte de nuestra comunidad", indicó el Colegio de Arquitectos en un mensaje.