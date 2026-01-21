En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sequía y contaminación en ciénagas mantienen el riesgo ambiental en Barrancabermeja

Sequía y contaminación en ciénagas mantienen el riesgo ambiental en Barrancabermeja

Las malas prácticas y la falta de cultura han contaminado varias fuentes hídricas de la región e incluso investigan si es la causa de la muerte de 15 manatíes antillano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad