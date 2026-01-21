Sequía y contaminación en ciénagas mantienen el riesgo ambiental en Barrancabermeja

La crítica situación ambiental que enfrenta el corregimiento El Llanito llevó a autoridades, empresas del sector energético y pescadores a reunirse para evaluar los riesgos derivados de la sequía y la contaminación que afectan los ecosistemas acuáticos de la zona.

El encuentro se realizó en la mañana de este martes, 21 de enero, y contó con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Transición Energética, Ecopetrol, Cenit, la Procuraduría Ambiental y representantes de los pescadores, quienes expusieron su preocupación por el deterioro progresivo de las ciénagas y sus impactos sobre la biodiversidad y la actividad productiva.

Durante la reunión, las empresas socializaron las acciones ambientales que vienen adelantando; sin embargo, las autoridades insistieron en la necesidad de fortalecer la articulación interadministrativa para consolidar esfuerzos técnicos y financieros que permitan ejecutar proyectos estratégicos en el territorio.

Entre las iniciativas priorizadas se encuentran la implementación de un equipo Watermaster para la deshidratación y descontaminación de los cuerpos de agua, lo cual mejoraría la conectividad hídrica; así como la biorremediación (solución biotecnológica que usa organismos vivos, como bacterias, hongos y plantas, para limpiar y restaurar ambientes contaminados) y restauración de la ciénaga de Miramar, un complejo hídrico cuyas aguas discurren por el caño del Rosario y desembocan en el caño San Silvestre.



Uno de los puntos más sensibles abordados fue la situación del manatí antillano, especie en vía de extinción. Según informó Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética del puerto petrolero, “en los últimos siete años se han registrado al menos 15 muertes de estos animales, tres de ellas en los últimos dos meses, lo que ha generado una alerta ambiental y el llamado urgente a implementar acciones concretas para su conservación”.

Las autoridades señalaron que ya se inició el proceso de articulación para asegurar los recursos necesarios que permitan ejecutar estos proyectos de manera inmediata. Asimismo, destacaron la voluntad de las empresas y de la administración municipal, quienes han dispuesto recursos para apoyar la biorremediación de la ciénaga de Miramar, el uso del Watermaster y la construcción de un dique de verano que garantice la conectividad hídrica y reduzca los riesgos asociados a la contaminación.

La reunión se desarrolló en medio de reiteradas denuncias de la comunidad relacionadas con la sequía y las fuentes de contaminación que afectan las ciénagas, las cuales son clave para el desarrollo y sustento de los pobladores de esta zona de Santander.