Le disparó en la cara para que no fuera reconocido: fuertes relatos sobre falsos positivos en la JEP

Desgarradores testimonios sobre falsos positivos se han escuchado en la audiencia contra el coronel (r) David Guzmán. Uno de los soldados relató cómo asesinaron a por lo menos cinco personas para dar resultados operacionales

En medio de la audiencia que adelanta la JEP contra el coronel (r) David Guzmán por cerca de 20 falsos positivos que habrían sido cometidos en los municipios de Dabeiba e Ituango entre el 2004 y 2005 cuando el exuniformado era el comandante del Batallón Contraguerrilla N79, se conocieron crudos relatos sobre dichas ejecuciones extrajudiciales.

Uno de los casos ocurrió cuando un equipo de Operaciones Especiales interceptó a dos personas en el corregimiento El Aro, los llevó hasta un campamento paramilitar y días después recogieron a uno de los hombres que ni siquiera había sido encontrado con armas o material de intendencia.

Fidel Acosta, uniformado bajo el mando del coronel (r) Acosta, aseguró en sus testimonios que se simuló un combate para posteriormente presentar al civil como una baja en combate. Además, indicó que se le disparó en la cara al hombre para que no fuera reconocido.



"Cuando ya estaba preparada el área para dar de baja a esta persona, es allí donde yo le ordeno al soldado Inaga que le dispare a esta persona. Cuando ya esta persona está muerta, llega el comandante del batallón y le ordena al soldado Barriento que le disparen al rostro, el fin de esta persona no ser reconocida", reveló.

Pero allí no pararon los falsos positivos, porque meses después un informante habló sobre una fiesta comunal en la que habría varios milicianos, por lo que los soldados llegaron hasta el lugar y sacaron a varios de los asistentes, los movieron unos metros para posteriormente ejecutarlos como relató Acosta.

"Son raptadas, sacadas y llevadas de una parte alta a unos 500 metros donde estaba el capitán Romero y allí en ese sitio son asesinadas y se simula un combate y posteriormente son reportadas como bajas en combate.", continuó en su relato Acosta.

Otro de los hechos que se conocieron durante la audiencia es que el informante que tenía el Ejército Nacional, y quien los ayudó en las acciones anteriormente mencionadas, era alias 'El Mocho' quien también fue asesinado por los uniformados, ya que “tenía mucha información”.

Señaló Acosta en las audiencias que entre varias estrategias, por ejemplo, daban coordenadas falsas de los lugares donde se hacían las ejecuciones para evitar sospechas y que se disfrazaban de paramilitares para generar temor en la comunidad.