Revocan sanción contra patrullero investigado por muerte de una mujer durante protestas en 2020

La Procuraduría General de la Nación revocó la sanción disciplinaria impuesta al patrullero Jorge Andrés Lasso, investigado por la muerte de Angie Baquero, ocurrida en medio de disturbios registrados en septiembre de 2020 en la localidad de Suba, en Bogotá, en el marco de unas protestas por la muerte del abogado Javier Ordóñez tras un procedimiento policial.

La decisión fue adoptada en segunda instancia al resolver los recursos de apelación presentados por la defensa del uniformado y la representación de las víctimas, y deja sin efectos el fallo de primera instancia que había impuesto suspensión e inhabilidad por un año, sanción disciplinaria adoptada en julio del año pasado.

Angie Baquero

Según el Ministerio Público, durante el proceso disciplinario no se acreditó con el grado de certeza requerido la responsabilidad del patrullero ni la existencia de la falta imputada, lo que llevó a concluir que se vulneró el derecho al debido proceso.

“Con base en lo expuesto, tenemos que en el curso de la actuación disciplinaria, si bien se decretaron pruebas periciales, testimoniales y documentales, el funcionario de conocimiento, al momento de realizar la valoración de los medios suasorios, no hizo un ejercicio de ponderación adecuado; no existe certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad disciplinaria del señor Jorge Andrés Lasso”, señaló la Procuraduría.



Angie Paola Baquero resultó herida por arma de fuego cerca del CAI Aures, localidad de Suba, y falleció un día después en un centro asistencial. Su muerte se sumó a la de otras 12 personas en el marco de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez.