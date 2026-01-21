En vivo
Revocan sanción contra patrullero investigado por muerte de una mujer durante protestas en 2020

El procurador Gregorio Eljach firmó un auto en donde se revocó la sanción disciplinaria impuesta por el Ministerio Público contra el patrullero de la Policía Jorge Lasso por la muerte de la joven Angie Baquero.

