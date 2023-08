"Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir": Petro tras declaraciones de su hijo Nicolás

El presidente Gustavo Petro reaccionó este jueves a las declaraciones de su hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía , en las que dijo que dinero irregular habría entrado a su campaña a la Presidencia de 2022.

El presidente de la República dijo que no interferirá en el proceso contra su hijo, pero negó estar al tanto del dinero de dudosa procedencia del que habla Nicolás, hoy investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



“Que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Tiene esa afirmación varias formas de analizar: no es un juez. Yo he prometido no interferir en el proceso judicial y lo voy a hacer, y lo repito. Pero como no es un juez, puedo analizar lo que dijo. Tiene una especie de instinto, de deseo subliminal. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe (Álvaro), no soy Santos (Juan Manuel Santos), no soy Duque (Iván), no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas”, dijo.

Petro manifestó que jamás ha pedido a ninguno de sus hijos cometer delitos para financiar su campaña: “Colombianos y colombianas, pierdan cuidado, el presidente Petro jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos o hijas el delito, ni para ganar ni para financiar campañas ni para tener el poder, mis hijos e hijas han sido libres”.

El presidente, incluso, le dio algunas recomendaciones a su hijo: "Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar desde la dignidad es la verdad, no arrodillarse al verdugo jamás", advirtió el presidente Petro, tras afirmar que a él lo único que le queda es gobernar.

El presidente también dijo que han intentado usar las cicatrices familiares y las debilidades y errores para intentar abrir el camino del derrumbe del “primer Gobierno popular en Colombia”.

“No les gusta una serie de circunstancias de las que después hablaré. No es la primera vez, tampoco será la última, que se intente enfrentar un hijo con su padre o un padre con su hijo. Lo que nunca va a pasar, si la verdad florece, es que se afirme que el actual presidente de la República haya permitido, sugerido, vuelto cómplice de que uno de sus hijos delinca porque eso no ha sucedido”, puntualizó.

¿

Dinero irregular en la campaña electoral de 2022?

El hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, en un sorprendente giro dijo ante las autoridades judiciales que una porción significativa de los fondos supuestamente ilícitos que recibió, y por los cuales se le acusa de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ingresó de manera directa a la campaña electoral que llevó al actual presidente al poder en 2022.

En una audiencia pública, el fiscal del caso, Mario Burgos, compartió detalles de la colaboración que ha llevado a cabo con Nicolás Petro.

Según las declaraciones del fiscal Mario Burgos, Nicolás Petro ha brindado información clave que respalda la teoría del caso presentada por la Fiscalía. Este testimonio no solo arroja luz sobre el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, sino que también sugiere una conexión directa entre fondos de dudosa procedencia y la campaña presidencial de 2022, en la cual resultó elegido el actual presidente Gustavo Petro Urrego.

Nombres involucrados

Dentro de las revelaciones, se mencionaron nombres que han dejado perpleja a la opinión pública. Nicolás Petro afirmó haber recibido sumas de dinero significativas de figuras controvertidas como Samuel Santander Lopesierra, también conocido como "el hombre Marlboro", un exnarcotraficante de renombre. Asimismo, Nicolás Petro admitió haber recibido fondos de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del influyente empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, así como de Óscar Camacho, un poderoso empresario de la ciudad de Cúcuta.

El fiscal Mario Burgos detalló cómo una parte de los fondos recibidos por Nicolás Petro y su entonces esposa fueron utilizados para beneficio personal, aumentando su riqueza de manera injustificada y buscando ocultar el origen cuestionable de los fondos. Adicionalmente, se ha revelado que una porción considerable de estos fondos fue invertida en la campaña presidencial del 2022, planteando serias interrogantes sobre la financiación de dicha campaña.

