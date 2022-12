Su Gobierno volvió a pedir mi extradición: Arias al presidente Santos

El exministro de agricultura Andrés Felipe Arias aseguró, a través de un video publicado en Twitter, que el Gobierno colombiano volvió a solicitar a la justicia estadounidense su extradición a Colombia por el caso de Agro Ingreso Seguro, proceso por el cual fue condenado en el país.



“Señor presidente Santos, hoy su Gobierno acaba de insistir en mi extradición y en enviarme a una cárcel federal en Estados Unidos”, dice la primera parte del video en el que sostiene un cartel en el que se lee “sin justicia no hay paz”.



“Usted sabe que me condenaron injustamente y sin pruebas, pero ahora, según su Gobierno no hay tratado de extradición para que usted no esté obligado a extraditar a Estados Unidos a los jefes de las Farc, pero si hay tratado para que a mí me extraditen nuevamente hacia a Colombia, eso, señor presidente, es injusto, y con esas injusticias no se va a construir la paz en nuestro país”, agregó Arias que aparece acompañado de su esposa.



Por último, Arias pidió al mandatario que haga la paz con quienes piensan diferente a él, y asegura que Santos se ha dedicado a perseguir a quines tiene posiciones políticas diferentes a las de su Gobierno.



“No despedace más a mi familia, no me vuelva a separar de mis hijos, señor presidente haga también la paz con nosotros, hoy usted estuvo con el santo padre y acaba de recibir un nobel paz, pero con esto que está haciendo, persiguiendo a los que pensamos distinto a usted, está derrumbando esa paz que quiere construir, haga la paz con nosotros”, concluyó.



Mientras los peores delincuentes se pasean por el congreso, el perseguido político @andresfel1973 pide justicia. #SinJusticiaNoHayPaz pic.twitter.com/Ij6GRksrNJ — Ani Abello (@ANIABELLO_R) December 17, 2016

Publicidad

*Escuche en este audio más información sobre:







-Más de 30 personas capturadas dejan varios operativos de la Fiscalía en 8 departamentos del país contra la corrupción en funcionarios públicos.



-Duro golpe al contrabando de licor en Cali, las autoridades incautaron cerca de 20 mil botellas las cuales iban hacer distribuidas durante las festividades de fin año.



-En una clínica de Medellín fue hospitalizado el cantante Gustavo, “El Loco Quintero” por su delicado estado de salud, hasta el momento los doctores se reservan su valoración médica.



-La ONU aseguró que su preocupación por Siria ha aumentado ya que "el sentido de humanidad colapsó por completo en la ciudad de Alepo".



-En medio de la polémica por el uso del videoarbitraje en el Mundial de Clubes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó el mecanismo.