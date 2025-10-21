Tragedia familiar en Prado, Tolima: encuentran a padre e hijo amarrados y torturados en una finca

Un doble homicidio tiene consternado al municipio de Prado, en el suroriente del Tolima. Un padre y su hijo fueron amarrados, torturados y posteriormente asesinados dentro de una finca ubicada en zona rural de esta población.

Las víctimas fueron identificadas como Hernán López Navarro, de 62 años, y su hijo Hernán Felipe López Gutiérrez , de 26, reconocidos por su trayectoria y vínculos familiares en la región.

"En una cabaña, ubicada en la vereda Isla del Sol, sector de la represa Prado, en jurisdicción del municipio de Prado, se registró un lamentable hecho en el que resultan lesionados, con armas cortopunzantes, dos personas de sexo masculino, al parecer padre e hijo, quienes fueron trasladados de inmediato al centro asistencial del municipio, donde momentos después fallecen, debido a la gravedad de las heridas”, relató el coronel Alejandro Poveda, comandante operativo de seguridad ciudadana del Departamento de Policía Tolima Encargado.

De acuerdo con las primeras versiones, los agresores habrían ingresado en horas de la noche a la vivienda con el propósito de robar dinero y pertenencias.



Víctimas fueron amarradas y sometidas a torturas

“De manera oportuna, la reacción de la Policía Nacional y el apoyo de la comunidad logra que se materialice la captura en flagrancia de un hombre, así como la recuperación de una lancha, la cual, al parecer, habría sido hurtada en el hecho. Las primeras hipótesis apuntan a que este caso estaría relacionado con un posible hurto, sin embargo, los motivos y circunstancias son materia de investigación por parte de un equipo especial”, agregó



Ambos hombres fueron hallados aún con signos vitales y trasladados al hospital San Vicente de Paúl de Prado, pero murieron poco después, debido a la severidad de las lesiones.

La Policía del Tolima y el CTI de la Fiscalía adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. La Policía Nacional invita a la comunidad a suministrar cualquier información que permita seguir esclareciendo este hecho comunicándose a la línea 123 o a la patrulla de policía más cercana. Garantizan absoluta reserva.

La comunidad de Prado lamentó profundamente el hecho y pidió a las autoridades mayor presencia de la Fuerza Pública , ante el incremento de hechos violentos que han alterado la tranquilidad en esta zona del departamento.