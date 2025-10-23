En vivo
Tras controvertidos trinos, denuncian por prevaricato a magistrada que pidió condenar a Uribe

Un abogado denunció a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Leonor Oviedo por unos trinos de 2018 por presuntamente manifestar posturas políticas y no declararse impedida para decidir sobre el caso Uribe.

Álvaro Uribe
Álvaro Uribe
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

El fallo absolutorio a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue dando de qué hablar, esta vez la polémica gira en torno a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Leonor Oviedo, quien salvó su voto discrepando de la postura de sus 2 colegas magistrados que absolvieron al expresidente por el episodio de los falsos testigos.

Oviedo, aseguró en un salvamento de 400 páginas que se debía confirmar la sentencia de primera instancia proferida por la jueza Sandra Heredia, y unos trinos del 2018 en su cuenta personal de “X” fueron los que motivaron al abogado a denunciarla por presunto prevaricato.

Trinos de magistarda en caso Uribe..jpeg

En la denuncia se citan varias publicaciones de la entonces fiscal delegada, entre ellas una del 18 de septiembre de 2018, donde comentó sobre las interceptaciones telefónicas en el proceso del exmandatario, afirmando que “no creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número, que por el contexto se hacía necesario”.

El abogado Eduardo Castillo también mencionó otros mensajes en los que la funcionaria habría respaldado al presidente Gustavo Petro en debates sobre la independencia judicial y cuestionado públicamente al propio Uribe. “Evidencia una clara tendencia política que la obligaba a abstenerse de conocer el proceso”, señala el abogado.

Trinos de magistarda en caso Uribe.jpeg

Lo que argumenta Castillo es que Oviedo debió declararse impedida para conocer del caso del expresidente Álvaro Uribe, y le pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones por estos trinos que para el denunciante resultan polémicos.

