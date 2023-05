Víctimas a la JEP sobre libertad de Salvador Arana: “Es una falta de seriedad”

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le otorgó la libertad condicional al exgobernador de Sucre Salvador Arana, quien fue condenado a 40 años de prisión por el homicidio del alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz , cuyo caso es recordado porque en 2003 le dijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante un Consejo Comunitario en Corozal, que lo iban a asesinar por denunciar los vínculos entre Arana y otros políticos con el paramilitarismo. Dos meses después, su cuerpo fue hallado sin vida y el exgobernador de Sucre confesó el crimen ante la JEP hace seis meses.

"David, Lucía, Lesbia, Juan Carlos, Enriqueta y Juan David, yo no puedo darles ahora los detalles que me piden sobre cómo murió su padre, pero sí les diré algo aquí, que nunca en 20 años he dicho y que le oculté a la justicia ordinaria, yo fui el autor intelectual de la muerte de su padre, hermano, esposo, Eudaldo Díaz, fue una persona que él se opuso a la expansión del proyecto paramilitar en Sucre, combatió la corrupción y murió por perseguir una sociedad más justa y equitativa”, le dijo Arana a los familiares de Eudaldo Diaz en una diligencia.

La decisión generó el rechazo de algunas de las víctimas, como Ketty Paternina, hija de la fiscal Yolanda Paternina, asesinada por los paramilitares mientras investigaba masacres como la de Chengue.

"Arana ha negado rotundamente su responsabilidad por el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina y, además, ha manifestado no tener ningún conocimiento. No entiendo por qué la magistratura, por qué la JEP dice que él está aportando verdad, ¿cuál verdad? ¿de qué verdad están hablando ellos? me parece una falta de seriedad y de todo por eso es que definitivamente todo lo que dijo Mancuso es verdad, aquí vivimos en una corrupción constante, por situaciones como estas de injusticias", explicó Paternina.

Publicidad

Otra de las personas que rechazó esta decisión es el hijo de Eudaldo Díaz, Juan David Díaz, él calificó la libertad de Arana como un "golpe" pues considera que aún no se ha aportado toda la verdad sobre sus vínculos con el paramilitarismo.

"Si bien aceptó el crimen de mi padre ya estaba condenado, tenía que aceptarlo a él le tocó, buscando beneficios, aceptar el crimen, pero él está en otros casos como el de la fiscal Yolanda Paternina y otros múltiples casos en los que ha sido señalado y ha negado su responsabilidad, entonces no está comprometido con la verdad y fuera de eso ha negado y no ha hablado de sus testaferros y cómplices, con quién se reunió", explicó Juan David Díaz.

Le puede interesar: