Víctimas de secuestro encaran a la JEP reclamando que las Farc no han dicho toda la verdad

José Agustín Villanueva entró al Ejército en el año 1997. Llegó al Departamento del Guaviare y después de seis meses de inducción salió a su primer patrullaje en Miraflores, era el 4 de agosto de 1998 y a las 6 de la tarde empezaron los enfrentamientos con la guerrilla, alrededor de 900 guerrilleros sitiaron a unos 400 militares. Durante los enfrentamientos José Agustín recibió un impacto de bala en el cuello, al caer al piso una guerrillera llegó junto a otros compañeros y lo secuestraron .

Sobre su tiempo en cautiverio afirmó que “molían el vidrio de los bombillos en el arroz. Yo no podía comer nada porque tenía la herida de bala incrustada y el cuello estaba súper hinchado. Ellos decían que no me iban a moler nada”.

Este fue uno de los 11 testimonios que se conocieron durante la audiencia de observaciones del caso 01 en la JEP, el cual investiga los secuestros cometidos en el marco del conflicto armado por la extinta guerrilla de las Farc. Este lunes 27 de septiembre se llevó a cabo la primera de las cuatro audiencias en las que la JEP escuchará los reparos de las víctimas por la imputación que aceptaron los miembros del antiguo secretariado de las Farc frente a este delito.

Durante la diligencia algunas víctimas aseguraron también que desde las Farc no se ha conocido la verdad plena frente a estos hechos. Diva Cristina Diaz es hija del comerciante Juan Antonio Diaz, secuestrado en 1998 en el Huila, para ella, “el antiguo secretariado de las Farc no está aportando la verdad total. Mi solicitud a la JEP es que haya verdad y reparación por parte de las Farc”.

También se conocieron testimonios como el de Juan de Jesús Montañez, víctima de secuestro en La Macarena y quien tuvo que pagar a la guerrilla 150 millones de pesos para que no lo mataran. Después de haber sido liberado mataron a su hermano y a él le dispararon en el brazo.

“Es extraordinario lo que esa gente hizo, que digan que los tratos fueron buenos es una mentira muy grande. Yo no sé cómo estoy vivo”, afirmó.

Dentro de este caso también son reconocidos como víctimas algunos familiares de los secuestrados como Susy Abitbol, esposa del oficial Edgar Yesid Duarte, secuestrado el 14 de octubre de 1998, y quien fue asesinado por la guerrilla 13 años después durante un rescate militar.

“Prácticamente toda mi vida de casada fue con Edgar secuestrado, sola, cuando a él lo secuestran tengo 24 años y cuando muere tengo 37 años. Prácticamente mi juventud se esfumó en el tema del secuestro", puntualizó.

