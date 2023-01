Víctimas del Palacio de Justicia pidieron a la JEP que expulse a general (r) Jesús Armando Arias

En la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz avanzó la audiencia de aporte de la verdad del general del Ejército (r) Jesús Armando Arias Cabrales , para que entregue su aporte sobre los hechos que sucedieron en medio de la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Sin embargo, en la diligencia en la que participaron las victimas para conocer lo que diría el uniformado sobre el asalto del M-19 al Palacio de Justicia y la retoma al edificio, muchas de las preguntas no fueron respondidas por Arias Cabrales, lo cual generó molestia.

Publicidad

“Yo concluyo que usted es un militar incompetente. No sabe nada de sus subalternos. Desconoce todo, supuestamente. En esta sala, señor Jesús Armando, usted ha declarado que no sabe nada de las personas a su cargo. A todo responde con su palabra favorita: “no sé, no tengo conocimiento”. Qué clase de militar y de general es usted señor Jesús Armando, asuma su condena. En la Corte Suprema lo encontraron culpable en dos instancias y un proceso de casación. Hay que respetar a la justicia colombiana”, expresó una de las víctimas.

Lo anterior se originó ante la negativa de responder del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, por lo que las víctimas pidieron que fuera expulsado de la jurisdicción.

“Yo le pido a la sala que el señor sea expulsado, porque no, no veo que esté aportando alguna verdad. Yo siento que nos estamos mortificando, estamos sintiendo mucho dolor. Son 37 años que ya no soportamos más, el señor no quiere aportar nada a la verdad”, expresó una de las víctimas durante la audiencia.

Publicidad

Al finalizar la audiencia, la sala de definición de situaciones jurídicas dijo que evaluará lo dicho por el general y si sus aportes son suficientes para continuar con su sometimiento en la JEP.

Publicidad

Le puede interesar: