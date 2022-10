12 de octubre de 2022 - Mañanas Blu con Néstor Morales, programa completo

Este miércoles se presentaron varias protestas de moticiclistas en varias ciudades del país. En Mañanas Blu 'Tom Sawyer', líder del grupo de motociclistas conocido como "Los Gonobikerreas" o 'Familia del payaso", habló sobre las razones de la protesta que protagonizan este miércoles en Bogotá.

"Protestamos por el alza del SOAT, el abuso de autoridad en vías, el código de tránsito, las inmovilizaciones y porque la malla vial de Bogotá no es muy buena que digamos. La idea no es perjudicar a Bogotá, sino que nos escuchen. Será una marcha pacífica", sostuvo.

En otro temas una de las intervenciones que más resonó este miércoles en una de las sesiones de la Cámara de Representantes fue la de Daniel Carvalho, quien defendió el proyecto de ley que busca despenalizar la comercialización y uso de cannabis o marihuana en adultos en el país, debate que avanza y ahora pasará al Senado.

En diálogo con Mañanas Blu, el representante Carvalho dijo que desde hace años consume marihuana y no le ha hecho daño. Sin embargo, aclaró que su caso solo es un testimonio, más “no una prueba científica”, además, aseguró que no es adicto, pues “no necesita” consumirla diariamente.

“Ningún caso es una prueba científica de nada. Mi caso es un testimonio como muchos (…) Mantener este velo de tabú indiscutiblemente no nos ha ayudado a mejorar. Mi caso no es un ejemplo, no le estoy diciendo a la gente que consuma; a mí no me ha hecho daño porque me he informado sobre el consumo, no soy la prueba de nada”, comentó

Por otro lado, una situación “preocupante” se sigue viviendo en el cruce del Darién , según describió en Mañanas Blu el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc; contó cómo la crisis humanitaria de los migrantes que buscan llegar al vecino país está “rebasando” sus capacidades e, incluso, de los organismos internacionales.

“La verdad es bastante preocupante, porque está rebasando la capacidad del Estado panameño y de instituciones nacionales de derechos humanos e instituciones internacionales que nos brindan apoyo”, señaló.

Escuche el programa completo: