15 de junio de 2022- Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

En Mañanas BLU este miércoles la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló sobre la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) , ordenada tras una demanda interpuesta por el senador electo Miguel Uribe. La mandataria arremetió en contra del "uribismo y el peñalosismo", de los cuales aseguró estar harta y que son un peligro para la ciudad.

"Hay dos discusiones, una jurídica y una política. Sobre la jurídica, como siempre, respeto las decisiones de los jueces, pero esta no la comparto porque lo que se está diciendo es que el trámite de la recusación y sus impedimentos suspendía el plazo perentorio de 90 días para que el Concejo se pronunciara sobre el debate del POT. Si eso fuera así, entonces para qué plazo establecido por la ley. El plazo solo es para aprobar o no, porque no tener POT es gravísimo para una ciudad, ya que paraliza su funcionamiento", sostuvo la mandataria.

Por su parte el senador electo Miguel Uribe Turbay, autor de la demanda que motivó la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), respondió a los señalamientos de la alcaldesa Claudia López que lo calificó de "'politiquero perfumado del uribismo'.

" Celebró la decisión del juez en el sentido en que nos da la razón, lo advertí desde diciembre del año pasado. Vengo diciendo que la manera marrullera y tramposa como la Alcaldía pretendía autohabilitarse para expedir el POT no les iba a funcionar", sostuvo el congresista electo.

En otras noticias la representante vallecaucana Catalina Ortiz renunció, no solo a su curul en el Congreso de la República , sino a su partido Alianza Verde. Según dijo en Mañanas Blu, su decisión se da, en parte, por sus aspiraciones de llegar a la Alcaldía de Cali, saltó que aún no ha definido si lo hará o no.

“Renuncio al partido porque es necesario salirse y de la curul para poder aspirar por otro partido, es decir, hay elecciones, pero yo todavía no he decidido si voy a jugar o no, pero definitivamente sí he decidido que a nivel de Cali y el Valle no quiero jugar con la camiseta Verde”.

