Concurso premió a los dos jóvenes que más saben de medio ambiente de Colombia

El concurso 'Sabiduría Salvaje' descubrió este viernes a los dos adolescentes colombianos que más saben de medio ambiente, Angie Valentina Ramón Solano y Kenneth Cotacio, que podrán participar en una competencia que busca premiar a los jóvenes más expertos en naturaleza del mundo.

Ramón, representante del departamento del Valle del Cauca, admite que llegar hasta esta fase final del concurso fue "difícil", pues compitieron 51.000 adolescentes en toda Colombia y solo seis lograron pasar a la final que se celebró en el Parque Jaime Duque, a las afueras de Bogotá.

"Yo crecí en una finca, desde muy pequeña tenía interés en los animales y me gustaba interactuar bastante con ellos (...), mi mamá tenía microscopio y me ponía a mirar cosas", cuenta a EFE tras proclamarse como campeona del concurso, a la vez que destaca que es "súper importante" para los niños conocer el medioambiente.

Cotacio, del departamento del Tolima, coincide en este sentimiento, ya que llegar hasta este punto "ha sido un proceso muy difícil".

"Debemos primero que todo cuidar el planeta, porque si no lo cuidamos, él no nos va a cuidar a nosotros, después van a empezar a escasear el agua, el oxígeno y animales muy lindos que existen en el planeta", alerta el joven experto medioambiental.

Ambos, de 14 y 15 años, formarán el equipo de Colombia que participará en el Wild Wisdom Quiz 2022 de WWF el próximo 9 de diciembre, "representando a Colombia con orgullo" en palabras de Cotacio, y además disfrutarán de una experiencia turística para descubrir reservas naturales en la Orinoquia colombiana.

Los otros cuatro participantes del concurso fueron Tomás Millán, de Medellín; Daniela Peláez, de Barranquilla; Ana María Castillo, de Facatativá (Cundinamarca), y Sara Sofía Quiroga, de Florencia (Caquetá).

Ferney Díaz, coordinador de Movilización y Sostenibilidad de WWF, celebra que los niños y adolescentes "están mejor informados, se preocupan por saber qué hacer y están tomando acción como pudimos ver hoy con estos seis representantes".

"Colombia es un país mega diverso, entonces se entiende por qué hay ese interés tan grande por la biodiversidad, es porque es algo cotidiano en la vida de las personas, pero qué bueno que todos nos decidiéramos hacer y a tomar acción como lo están haciendo ellos", concluye.

'Sabiduría Salvaje' es la competencia de WWF que mide el saber ambiental de niños y jóvenes que cursen entre sexto y noveno grado de bachillerato, y es la cuarta vez que se lleva a cabo en Colombia. El concurso se enfocó en el cambio climático, pérdida de biodiversidad, y el impacto que la producción y el consumo de alimentos tiene en la naturaleza.

