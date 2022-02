Las reservas forestales no son áreas protegidas: MinAmbiente

El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa , habló en Mañanas BLU sobre la Resolución 110 del 28 de enero 2022 que facilitaría la sustracción en reservas forestales para proyectos extractivos en Parques Nacionales y reservas forestales.

“En el año 1974 se crea el Código de recursos Naturales de Colombia donde se establece que se pueden hacer sustracciones de bosques cuando son proyectos de interés comunitario o público. Lo que se hizo en esta resolución es reglamentar ese procedimiento de sustracciones, pero en ningún momento se está permitiendo hacer exploración, ni explotación en nuestras áreas protegidas.”, indicó el funcionario.

Publicidad

El ministro Correa aclaró que lo que se reglamentó en la resolución, criticada por ambientalistas , fue la sustracción en bosques por interés comunitario o público y que las reservas forestales no son áreas protegidas.

"En ningún momento se está permitiendo hacer exploración ni explotación en nuestras áreas protegidas. Estamos pasando de un 15% de áreas protegidas a un 30%", sostuvo el funcionario.

Publicidad

"Las reservas forestales no son áreas protegidas, en algunas de estas zonas puede no haber árboles ni bosque. Si una persona y quiere hacer la exploración, tiene que comunicarle al Ministerio, que va y revisa el área y puede permitir una sustracción temporal, si no toca, en lo absoluto, ninguna cuenca hidrográfico, fuente hídrica, si no hay árboles. En ningún momento se permite la flexibilización ni la facilitación para que haya esa exploración ni explotación", complementó.

Correa habló de los requisitos para adelantar la sustracción de áreas, los interesados deben surtir un proceso que se hace en Ministerio de Ambiente con muchos requisitos que hoy se solicitan.

Publicidad

Publicidad

El ministro de Ambiente también habló sobre la contaminación del uso del tapabocas y si hay estudios o cifras que muestren cómo se ha afectado el ambiente por este elemento que se ha vuelto imprescindible en la pandemia del COVID-19.

“Definitivamente como colombianos nos toca tener mayor conciencia del reciclaje y de la clasificación de nuestros residuos, algunos tipos de tapabocas son más contaminantes no tenemos cifras para saber cómo impactan, pero ya hay empresas que trabajan con estos materiales para hacer otro tipo de productos. Creo que será uno los temas importantes de aquí en adelante en materia de reciclaje y clasificación de residuos que es toda la estrategia de economía circular que se viene trabajando desde el Ministerio y que queremos elevar a una Ley”, indicó el jefe de cartera de Ambiente.

Publicidad

Correa se refirió a la polémica sobre los hipopótamos y habló de la reproducción que han tenido estos animales desde 1982 cuando fueron traídas ilegalmente cuatro especies por el capo del narcotráfico Pablo Escobar. “Son casi 130 animales que tenemos georreferenciados en toda la ribera del río Magdalena que empiezan a desplazarse amenazando a las demás especies. El primer paso que se acordó con ONG´'s, exministros, la academia y demás estudios es que son amenazas para los demás animales y para la población cercana y si no se hace nada en ocho años tendremos una población que superará los 400 hipopótamos (…) Lo primero que hicimos es declararlos como especie invasora”, indicó.

Teniendo en cuenta esta clasificación, se hará un plan de manejo para evitar que los hipopótamos se sigan reproduciendo, se habla de castración y de esterilización. Lo cierto es que los sectores involucrados son claros en decir que son especies territoriales y que se deben tomar medidas para evitar estragos en las zonas donde se encuentran estos animales.

Publicidad