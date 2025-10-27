Autoridades piden revisar 10.556 camionetas Ford que presentan fallo en batería

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México emitió una nueva alerta dirigida a propietarios de vehículos Ford, luego de detectar un posible defecto en el sistema eléctrico de algunos modelos de camionetas fabricadas entre 2021 y 2023.

El llamado, difundido oficialmente por el organismo de protección al consumidor, se dirige específicamente a quienes poseen los modelos Bronco Sport y Maverick, que fueron ensamblados durante los años 2021, 2022 y 2023.

En total, la alerta involucra 10.556 unidades que podrían presentar un desperfecto relacionado con la batería de 12 voltios.

Ford Bronco Sport estaría presentando también este fallo Foto: AFP

¿Cuál es el fallo que alertó la Profeco sobre Ford?

De acuerdo con la información publicada por la Profeco, el inconveniente detectado está asociado a una posible falla interna en la soldadura de la batería, la cual podría deteriorarse de manera repentina mientras el vehículo está en movimiento.



Esa degradación, explicó la autoridad, podría provocar la pérdida temporal de accesorios eléctricos, entre ellos las luces de emergencia y otros sistemas dependientes de la energía del vehículo, lo que representaría un riesgo potencial para los conductores y pasajeros.

La entidad aclaró que hasta el momento no se ha informado de accidentes derivados de esta falla, pero insistió en la necesidad de realizar las inspecciones preventivas cuanto antes para evitar posibles incidentes.



¿Qué solución entregará Ford a sus clientes?

Como parte de la medida, Ford Motor Company se comprometió a realizar inspecciones gratuitas de los vehículos afectados y, en caso de detectar anomalías, actualizar o reemplazar las piezas defectuosas sin ningún costo para los propietarios.

La compañía también aseguró que ninguna camioneta potencialmente involucrada será entregada a nuevos clientes sin haber sido revisada o reparada previamente, garantizando así que las unidades comercializadas no representen riesgo.

Publicidad

Los propietarios que deseen verificar si su vehículo está incluido en el llamado pueden comunicarse directamente con los distribuidores autorizados de Ford en México o enviar un correo electrónico a los canales de atención de la marca.

La Profeco precisó que esta campaña de servicio inició en abril de 2025 y se mantendrá vigente de manera indefinida, tiempo durante el cual el organismo supervisará el cumplimiento del programa de revisión.

Ford Foto: AFP

¿Cuánto le costarán los aranceles a Ford?

En otro frente, Ford Motor Company informó que las recientes medidas arancelarias anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos han tenido un impacto favorable en sus operaciones.

Publicidad

El presidente y consejero delegado de la compañía, Jim Farley, destacó que los cambios impulsados por la administración de Donald Trump permitieron reducir a la mitad el costo de los aranceles previstos para este año, pasando de 2.000 a 1.000 millones de dólares.

Durante una conferencia con analistas, Farley señaló que los nuevos ajustes permitirán a la marca mantener competitividad frente a camionetas importadas, al tiempo que se refuerza la producción nacional en fábricas estadounidenses.

Según el directivo, la medida —que extiende hasta 2030 un crédito del 3,75 % del valor de venta para vehículos ensamblados en Estados Unidos— generará ahorros similares en los resultados financieros del último trimestre de 2025 y durante 2026.