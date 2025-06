Dura advertencia: carros se dañarán si conductores siguen haciendo esta práctica muy común

Una práctica que muchos conductores han adoptado como solución rápida podría estar llevando a sus vehículos a un desgaste prematuro y costoso, por lo que es esencial saber qué no hacer antes de que termine resultando.

Así lo advirtió en conversación con Blu Radio el experto en Mecánica Automotriz Nicolás Giraldo Peralta, decano de la facultad de Ingeniería Mecánica y Electrónica de la Universidad Antonio Nariño, quien hizo un llamado a evitar el encendido del carro empujándolo, o en segunda, una técnica comúnmente usada cuando el motor no enciende.

¿Por qué es malo prender el carro en segunda?

“Es malo”, sentenció Giraldo. Según explicó, encender el vehículo empujándolo, en segunda o con el clutch adentro solo debe hacerse como una medida de emergencia “en una ocasión muy esporádica” y no como una solución recurrente.

Prender un carro empujado no es lo más recomendable para una emergencia de estas. Foto: AFP

El motivo, dijo, es que esta práctica somete a todo el tren mecánico —que va desde las ruedas hasta la caja de cambios— a esfuerzos excesivos, lo cual acelera su desgaste.

“Ya empezarlo a hacer de manera frecuente lo que puede ocasionar es que haya un desgaste importante de todo ese tren mecánico”, advirtió el experto.

En palabras más técnicas, “se estarían sometiendo a esfuerzos bien importantes” todas las piezas implicadas en la transmisión del movimiento cuando el carro es forzado a encender en marcha, situación que incluso podría derivar en daños mayores.

Giraldo enfatizó que, aunque este método puede “sacarnls del problema cuando el vehículo no ha arrancado”, no debe convertirse en hábito. “Como una medida de emergencia esporádica se puede usar, pero no de manera frecuente”, reiteró.

Los conductores deben tomar decisiones informadas y mantener sus vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento. Foto: AFP

Frente a lo que debería hacer un conductor cuando el carro no enciende, el decano fue claro: “Lo mejor hoy sería usar cables de arranque, llamar asistencia mecánica o tristemente la grúa”.

La advertencia apunta a prevenir daños innecesarios y costosos en la mecánica del vehículo. Giraldo recordó que el sistema de transmisión no está diseñado para soportar el tipo de esfuerzo al que se somete cuando se enciende el motor de esta manera, y que insistir en esta práctica puede reducir significativamente la vida útil de componentes clave del carro.

¿Qué es lo recomendable si el carro no enciende?

Según el experto en Mecánica Automotriz, lo mejor en este caso sería: