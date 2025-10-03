Conductores que ignoren esta nueva señal pueden meterse en problema más grande que una multa

El tránsito en Colombia atraviesa un proceso de transformación con la entrada en vigencia del nuevo Manual de Señalización Vial (MSV), adoptado oficialmente por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Esta actualización, en vigor desde el 1 de abril, incorpora más de 80 modificaciones entre nuevas señales y ajustes técnicos, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y modernizar la movilidad en el país.

Uno de los cambios más relevantes se encuentra en las señales que protegen a los peatones, actores viales que la normativa reconoce como especialmente vulnerables. En este punto, se encuentra la SR-56, una señal reglamentaria que ya está generando advertencias por las implicaciones legales que tiene su incumplimiento.

Señal SR-56 Zona Peatonal

¿Qué significa la nueva señal SR-56?

De acuerdo con expertos de Zion Abogados de Víctimas, esta señal se representa con un círculo rojo, fondo blanco y la silueta de un peatón en el centro.



Su significado es claro: prioridad peatonal absoluta, lo que implica que cualquier conductor que se acerque a un cruce marcado con esta señal está obligado a detener el vehículo y ceder el paso a la persona que transite o esté por hacerlo, sin importar si existe un semáforo o si se encuentra retrasado en su trayecto.

“Ojo, ignorarla puede salirte muy caro y no solamente en plata. Esta señal significa prioridad peatonal absoluta”, señalaron desde Zion Abogados en un video difundido en TikTok.

¿Cuál es la consecuencia de ignorar la señal?

La advertencia de los especialistas no se limita a la imposición de comparendos. Lo más delicado, explican, es que en caso de un atropello en un lugar donde esté instalada esta señal, la ley presume la responsabilidad del conductor. Esto podría derivar en procesos de responsabilidad civil extracontractual, con demandas que van más allá de la sanción administrativa.

Publicidad

Según los testimonios recogidos por Zion Abogados, ya se han presentado episodios en zonas escolares, residenciales y cercanías a hospitales donde esta señal está instalada.

En esos casos, la representación legal de víctimas ha logrado condenas contra conductores y compañías aseguradoras, resaltando que la normativa protege de manera expresa al peatón.

“La ley protege al peatón como sujeto vulnerable y exige una conducción de manera preventiva”, enfatizaron los abogados, quienes recordaron que los procesos judiciales por este tipo de incidentes suelen tener un alcance mayor que el pago de una simple multa de tránsito.

Cabe recordar que el peatón siempre tendrá la vía en las calles. Foto. Movilidad Bog

Publicidad

Otros cambios en el Manual de Señalización Vial

El documento de la ANSV detalla que la actualización del manual también introduce una serie de ajustes en señalización preventiva, informativa y reglamentaria. Entre los más destacados están:



Nuevas señales que establecen restricciones específicas para ciertos tipos de vehículos.

de vehículos. Actualización de señales preventivas que advierten sobre condiciones de la vía y presencia de usuarios vulnerables.

Inclusión de señalización turística e informativa, con guías para ciclistas, peatones y vehículos eléctricos.

e informativa, con guías para ciclistas, peatones y vehículos eléctricos. Refuerzo de la señalización en túneles y zonas de obra, con sistemas de advertencia y guías visuales.

con sistemas de advertencia y guías visuales. Innovaciones en semaforización, como semáforos exclusivos para ciclistas y temporizadores peatonales.

Refuerzo en infraestructura peatonal

Dentro de las medidas adicionales se contemplan nuevas señales y dispositivos que buscan proteger a los transeúntes:

