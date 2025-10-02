Desde este 2 de octubre, reconocida aseguradora dejará de expedir SOAT: ¿qué pasará con pólizas?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es uno de los documentos indispensables para circular en las vías de Colombia. Sin este requisito, los conductores se exponen no solo a sanciones económicas, sino también a la inmovilización de su vehículo.

A partir de octubre de 2025, una de las aseguradoras más reconocidas del país anunció un cambio importante que impactará a miles de usuarios.

A través de una comunicación, Seguros Bolívar confirmó que dejará de comercializar nuevas pólizas del SOAT desde el 2 de octubre de este año, tras contar con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La decisión fue catalogada por la compañía como un ajuste de negocio, lo que implica que no ofrecerán más este producto dentro de su portafolio.



Además de Seguros Bolívar, hay otras empresas autorizadas para vender el SOAT

¿Qué pasará con el SOAT comprado en Seguros Bolivar?

Ante la inquietud de los usuarios sobre lo que ocurrirá con los seguros ya emitidos, la empresa aclaró que quienes cuenten con una póliza vigente podrán estar tranquilos: seguirá teniendo cobertura hasta la fecha de vencimiento.

Lo anterior incluye la atención en caso de accidentes de tránsito, conforme a lo que establece la ley.

En un comunicado, Seguros Bolívar aseguró: “Su póliza de SOAT sigue vigente con cobertura hasta la fecha de vencimiento y contará con nuestro respaldo en la atención de siniestros”.

Con esto, la compañía busca garantizar que no habrá cambios en la prestación de este servicio a corto plazo para los clientes actuales.



¿Se podrá renovar el SOAT?

Uno de los puntos centrales es que los conductores no podrán renovar su póliza del SOAT con Seguros Bolívar una vez se venza el documento.

En ese momento, deberán dirigirse a cualquiera de las aseguradoras que continúan autorizadas para expedir este seguro obligatorio.

Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente.

La empresa fue enfática en señalar: “Una vez termine la vigencia, deberá adquirirlo con otra aseguradora autorizada”.

Mientras el SOAT emitido por Seguros Bolívar esté vigente, las coberturas se mantienen en los mismos términos que exige la normatividad.

Esto significa que, en caso de accidente, el conductor y los ocupantes del vehículo seguirán teniendo derecho a la atención médica, indemnización por incapacidad o fallecimiento y demás beneficios que contempla el seguro.



¿Cuál es la multa por no tener SOAT?

Al igual como quien no realice, por ejemplo, la revisión tecnomecánica, el Código Nacional de Tránsito establece sanciones estrictas para quienes circulen sin el SOAT vigente.

Según la normatividad, en 2025 la multa asciende a aproximadamente $1.207.800, equivalentes a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) o a la Unidad de Valor Básico (UVB) definida para el año en curso.

Además de la sanción económica, el vehículo será inmovilizado hasta que se regularice la situación.



Cómo consultar mi SOAT

Ingrese a la página web oficial del RUNT . Haga clic en la opción "Consulta por placa". Seleccione la categoría "Consultar SOAT". Introduzca el número de placa de su vehículo. Haga clic en "Consultar".

El sistema le proporcionará de inmediato la información relevante sobre tu SOAT, incluida la fecha de vencimiento.