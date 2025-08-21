Bogotá tiene imperdible ‘regalazo’ para amantes de los carros clásicos este sábado 

La capital del país alista una de sus celebraciones más esperadas del año: el tradicional Desfile de Carros Clásicos y Antiguos, una actividad que hace parte de los festejos por el cumpleaños 487 de Bogotá y que reúne piezas históricas de la industria automotriz.

Este evento, que se ha consolidado como patrimonio cultural de la ciudad, contará con más de 300 vehículos provenientes de distintas regiones como Medellín, Pereira, Ibagué, Villavicencio y la misma Bogotá.

El recorrido tendrá lugar este sábado 23 de agosto, desde las 9:00 de la mañana, y se desarrollará en un circuito de 16,38 kilómetros con salida y llegada en el parqueadero norte del Movistar Arena.

Desfile de Autos Clásicos en Bogotá Foto: Dir Turismo Bog

Un desfile con historia y tradición

El certamen es organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo, con el respaldo del Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Colombia (CAVA) y Sencia. La expectativa es alta: se espera la asistencia de al menos 40.000 personas a lo largo del trayecto.

Mauricio Varela, presidente del CAVA, explicó que el desfile ofrecerá una muestra que abarca vehículos desde inicios del siglo XIX hasta la década de 1980.

“En el cumpleaños 487 de nuestra querida ciudad de Bogotá, celebraremos el tradicional desfile de autos clásicos y antiguos, en esta versión con la más nutrida y variada muestra de espectaculares autos que recrearán la historia (…) Por donde pasa un auto clásico, siempre habrá una sonrisa”, señaló.

El recorrido permitirá que los asistentes observen de cerca modelos emblemáticos mientras transitan por corredores estratégicos como la calle 57A, la carrera 27, la NQS, la carrera Séptima y la calle 94.

Desfile de Autos Clásicos en Bogotá Foto: Dir Turismo Bog

¿Qué carros clásicos estarán en el desfile?

Son más de 300 carros clásicos los que estarán este sábado en el desfile, pero entre los automóviles que harán parte de la caravana se encuentran verdaderos íconos de la mecánica y el diseño:



Carro de bomberos de 1928, que representa la valentía de otra época en la que estas máquinas abrían paso para salvar vidas.

Ford Sedan de 1932, un símbolo de resistencia en tiempos de la Gran Depresión.

Packard de 1939, recordado por su asociación con líderes y personalidades internacionales.

DeSoto Convertible de 1947, un referente de la posguerra y del brillo de Hollywood.

Cadillac de 1955, ligado al lujo estadounidense y a figuras como Elvis Presley.

Renault Floride de 1963, popularizado por la actriz Sophia Loren.

Chevrolet ChevyVan de los años 80, un modelo que marcó época con la serie televisiva Los Magníficos.

Volkswagen Beetle “Cupido motorizado”, un escarabajo cargado de historias románticas y pedidas de mano.

Las autoridades distritales recalcaron que la actividad busca resaltar el valor patrimonial de estas piezas, consideradas parte de la memoria colectiva. Además, se convierte en una oportunidad para mostrar la diversidad automotriz que ha marcado generaciones en el país.