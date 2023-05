¿Dónde están ubicadas las cámaras de las fotomultas en Colombia?

Las fotomultas se han convertido en un dolor de cabeza para cientos de conductores que excedieron el límite de velocidad, con la mala fortuna de que fue en una zona donde está instalada una de las cámaras de las autoridades de tránsito.

Por esta razón es de vital importancia que todos aquellos que están a cargo de un automotor respeten dichos límites y así guarden la vida de ellos mismos, sus pasajeros y la de los demás actores. Así que se convierte en algo de suma utilidad conocer dónde se encuentran las cámaras.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hay más de 570 cámaras en 17 departamentos, con el objetivo principal es prevenir accidentes de tránsito.

Bogotá es la ciudad con más cámaras, 129 en total, lo que significa que 1 de cada 5 equipos de fotodetección se encuentra en la capital colombiana, ubicadas en puntos como la avenida NQS.

Las demás están ubicadas principalmente en la Autopista Norte con Calle 116 y Calle 127, en ambos costados. También sobre la carrera Séptima con calle 94 y en avenida Boyacá con avenida las Américas.

Antioquía es el segundo territorio con más cámaras, pues cuenta con 112. mientras que el Valle del Cauca con sí 75.

Por su parte, Medellín, con 82 cámaras; Cali con 42; Barranquilla con 38; y Barrancabermeja con 37.

En Cartagena se puede encontrar cámaras de fotomultas en la transversal 54 y la Avenida Pedro de Heredia, ambas vías principales que conectan el centro de la ciudad con la zona norte. En Santa Marta se pueden encontrar en la ruta 90, entrando a la ciudad, donde hay 17 en total.

¿Cómo funcionan?

Detectan a través de la placa, si un conductor comete una infracción; sin embargo, no imponen multas o comparendos directamente. Lo que hace es registrar las posibles infracciones de tránsito que luego, las cuales son posteriormente evaluadas por las autoridades competentes para determinar si se debe imponer una multa o no.

La información recolectada por las cámaras es cotejada con la base de datos de las autoridades de tránsito para determinar si hay motivos de infracción.

En los casos en el que el Soat o la revisión técnico-mecánica esté vencida, así como cruzar un semáforo en rojo o amarillo y tener exceso de velocidad, no es necesario identificar al conductor para imponer la multa.

Es importante recordar que las fotomultas pueden ser impugnadas si no se cumplen requisitos mínimos, como notificar a la dirección de residencia, cumplir las fechas establecidas o si la cámara no está debidamente habilitada, calibrada y con permiso del Ministerio de Transporte, pero esto no exime a los conductores al cumplimiento de las normas en la vía.

