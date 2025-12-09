Hyundai prepara una camioneta 4x4, extrema y que desafiará a Ford, Jeep y más marcas

Hyundai aprovechó la apertura de AutoMobility LA 2025 para enviar un mensaje claro sobre el rumbo que quiere tomar en el mercado todoterreno. La compañía presentó su Crater, un nuevo concepto que, más que un ejercicio estético, funciona como una muestra de cómo podrían evolucionar sus modelos enfocados en aventura y capacidad off-road.

Aunque no se revelaron planes de producción, el fabricante dejó ver que busca posicionarse en un territorio donde competidores como Ford y Jeep han construido su reputación durante décadas.

El vehículo mostrado en Los Ángeles lleva el nombre Crater Concept y fue concebido en el Centro Técnico de Hyundai América (HATCI), en Irvine. Allí, los equipos trabajaron con escenarios extremos como punto de partida para definir la identidad del modelo.

Hyundai Crater Foto: Hyundai Press

Hyundai explicó que el proyecto nació bajo una reflexión interna: representar visualmente qué significa la libertad. El vicepresidente ejecutivo y jefe global de diseño de Hyundai y Genesis, SangYup Lee, expresó que la intención fue crear una propuesta que motivara a los usuarios a explorar más.



El CRATER Concept se exhibió junto con la línea vigente de la marca, que incluye el Palisade 2026, el IONIQ 5 y el IONIQ 6 N. La compañía lo presentó dentro de la familia de propuestas XRT.



Características de la Hyundai Crater

Para explicar la apariencia del prototipo, Hyundai introdujo el concepto “The Art of Steel”, un lenguaje de diseño que toma como referencia la versatilidad del acero que utiliza la marca. Bajo esta idea se trazaron superficies fluidas, contornos marcados y proporciones pensadas para transmitir capacidad.

El exterior incorpora detalles que continúan esa narrativa, como laterales con relieves definidos, placas inferiores prominentes y elementos inspirados en paisajes rocosos. Entre las soluciones destacadas figuran:



Rines de 18 pulgadas diseñados a partir de la imagen de un impacto de asteroide, combinados con neumáticos de 33 pulgadas para caminos irregulares.

Una placa protectora de gran tamaño que recorre los bajos del vehículo y añade un refuerzo visual de solidez.

que recorre los bajos del vehículo y añade un refuerzo visual de solidez. Una plataforma superior creada para portar iluminación adicional y accesorios propios de la conducción todoterreno.

Luces auxiliares que adoptan el patrón de píxeles paramétricos característico de Hyundai.

Hyundai Crater Foto: Hyundai

¿Crater, diseñada para el off-road?

El interior del CRATER Concept fue desarrollado bajo la idea de conectar comodidad con materiales resistentes. La marca definió este enfoque como una “curva de tapicería”, donde superficies suaves envuelven estructuras de estilo técnico.

Los asientos presentan formas envolventes, acolchado tridimensional y soporte lateral amplio, además de incluir un sistema de correas de seguridad de cuatro puntos que refuerza la sujeción en maniobras off-road.

El volante incorpora una pantalla de píxeles y botones dedicados para seleccionar modos de terreno como Nieve, Arena, Barro, Auto o XRT.

Hyundai Crater Foto: Hyundai

Los materiales utilizados —cuero negro, Alcantara, metal cepillado y patrones topográficos— siguen la misma idea: representar ambientes naturales y reforzar la atmósfera de exploración.

La propuesta técnica del concepto incluye herramientas asociadas a la conducción todoterreno. Hyundai integró funciones como control de frenado en descenso, administración de frenado para remolque, brújula, altímetro y diferenciales de bloqueo delantero y trasero.

Además, el prototipo incorpora un controlador táctil tipo engranaje, diseñado para gestionar maniobras en condiciones difíciles, y un grupo de modos preestablecidos para distintos tipos de superficie: nieve, arena y barro.

Aunque Crater Concept no se presentó como un modelo de producción, Hyundai afirmó que representa la intención de llevar su línea XRT hacia opciones con mayor versatilidad y enfoque todoterreno.