Reviven legendario carro amado por muchos: inició su legado en 1974 y fue pionero del 4x4

En el mundo de las camionetas más emblemáticas todoterreno es imposible no hablar de la Jeep Cherokee, que regresará oficialmente en 2026 después de haber terminado brevemente con su vida en 2023 tras casi 40 años de producción ininterrumpida.

Esta sexta nueva generación marca el retorno de un vehículo que comenzó su historia en 1974 y que fue pionero en combinar capacidades 4x4 con un enfoque familiar, lo que lo convirtió en un referente del segmento SUV durante décadas.

¿Cómo será la nueva Jeep Cherokee?

La nueva versión de la Cherokee será parte del portafolio de Jeep con un diseño totalmente renovado y alineado con el lenguaje estético más reciente de la marca, un estilo que fue introducido inicialmente en el Wagoneer S y, más recientemente, en el Compass y Avenger que recién llegó a Colombia y que ya probamos en Blu Radio.

La Jeep Cherokee 2026 tendrá la nueva firma de diseño de la marca. Foto: Stellantis

Stellantis, propietario de Jeep y más marcas, fue el encargado de difundir las imágenes previas que, aunque no muestran su parte trasera, muestran una silueta general que mantiene la robustez que caracterizó históricamente al modelo.

El modelo 2026 de la Jeep Cherokee se construirá sobre la arquitectura STLA Large, una plataforma desarrollada por Stellantis que también será utilizada por el próximo Alfa Romeo Stelvio, y que permitirá que la SUV tenga una variedad de opciones motrices, incluyendo versiones híbridas, de combustión interna e incluso totalmente eléctricas, como ya lo es la Avenger, la primera de la marca en lograrlo.

¿Qué motorización podría tener la nueva Cherokee?

La plataforma podría incluso ser compatible con el motor Hurricane de seis cilindros en línea y doble turbo de 3.0 litros, con potencia de hasta 510 caballos. No obstante, no se espera que este propulsor esté presente en todas las versiones del Cherokee, dado que se trata de un SUV de tamaño medio y no de alto desempeño.

La Jeep Cherokee ha pasado, con esta, por seis generaciones. Foto: Stellantis

En cuanto a la versión eléctrica, esta podría seguir el ejemplo del Wagoneer S, que utiliza una batería de 100 kWh y dos motores eléctricos para ofrecer una potencia combinada de 600 caballos de fuerza. Sin embargo, también en este caso, las cifras para el Cherokee eléctrico serían más modestas.

Bob Broderdorf, CEO de Jeep, destacó la importancia de esta renovación: “El totalmente nuevo Jeep Cherokee encabeza nuestros esfuerzos por ofrecer más productos, innovación, opciones y equipamiento estándar a los clientes que nunca antes”, señaló, en declaraciones recogidas por Motor1.

Además, afirmó que el modelo tendrá un precio competitivo y se ubicará estratégicamente entre el Compass y el Grand Cherokee, apuntando al segmento más amplio del mercado de SUV.

El lanzamiento oficial del nuevo Jeep Cherokee está previsto para finales de 2025, con comercialización iniciando en 2026. A diferencia del Compass, el nuevo Cherokee sí estará disponible en el mercado estadounidense