La costosa multa si saca su carro o moto este 6 de febrero de 2025

El próximo jueves 6 de febrero, Bogotá vivirá una nueva edición del Día sin Carro y sin Moto, una jornada establecida por la Alcaldía de Bogotá para promover el uso de medios de transporte sostenibles y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Durante esta jornada, que iniciará a las 5:00 de la mañana y finalizará a las 9:00 de la noche, los vehículos particulares y motocicletas no podrán circular, salvo en las excepciones estipuladas por la Secretaría de Movilidad.

Costosa multa Día sin carro y sin moto

Quienes incumplan la medida y circulen con sus vehículos particulares o motocicletas durante el horario establecido estarán cometiendo la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que sanciona a quienes transiten por sitios restringidos o en horarios prohibidos por la autoridad competente.

Los vehículos y motos propulsados por motores eléctricos pueden movilizarse el Día sin carro y sin moto. Foto: AFP

Según la normativa vigente, la multa para quienes no acaten la restricción será de quince (15) salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a 603.939 pesos en 2025. Además de la sanción económica, el vehículo será inmovilizado por las autoridades de tránsito.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, hizo un llamado a los ciudadanos a aprovechar esta jornada para explorar nuevas formas de movilidad: “Si bien el 70 % de la ciudadanía se mueve diariamente en transporte público, en bicicleta o a pie, queremos seguir incentivando a quienes se movilizan en sus vehículos particulares a que aprovechen este día para transformar sus hábitos de movilidad, se conecten con la ciudad y no se queden en casa”.

Excepciones a la restricción

A pesar de la prohibición para la mayoría de los vehículos particulares y motocicletas, existen algunas excepciones contempladas por la Alcaldía de Bogotá. Entre los vehículos que sí podrán circular durante el Día sin Carro y sin Moto se encuentran:



Vehículos de transporte público

Vehículos conducidos por personas con discapacidad o para su transporte

Vehículos de emergencia

Transporte escolar plenamente identificados

Transporte con capacidad para movilizar a más de 10 pasajeros

Vehículos para operativos de las empresas de servicios públicos

Vehículos de transporte de valores

Motocicletas de empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio con laplena identificación.

Vehículos destinados al control del tráfico y grúas que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Caravana presidencial

Vehículos militares, de Policía Nacional y de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá, así como los que estén acompañados por esquemas de seguridad de la Policía Nacional.

Vehículos de servicio diplomático o consular

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada autorizadas

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección

Vehículos propulsados por motores eléctricos o cero emisiones

Carrozas fúnebres

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Vehículos destinados al control de emisiones y vertimientos

En contraste, los vehículos híbridos, los taxis con placas terminadas en 3 y 4, los automóviles con pico y placa solidario y los carros de medios de comunicación con placa amarilla no estarán autorizados para circular.

La bicicleta es una de las alternativas en este Día sin carro y sin moto en Bogotá. Foto: Movilidad Bogotá

Alternativas de movilidad en Bogotá

Para garantizar el desplazamiento de los ciudadanos durante la jornada, Bogotá dispondrá de diversas alternativas de movilidad. La Alcaldía informó que estarán habilitados 661 kilómetros de ciclorrutas, 95.811 kilómetros de andenes, 89,4 kilómetros de ciclovía y 3.300 bicicletas del Sistema de Bicicletas Compartidas.

Además, para los usuarios de bicicletas en Bogotá, hay opciones para el mantenimiento de sus vehículos los días 5 y 6 de febrero de manera gratuita. Decathlon prestará los servicios de taller y reparabilidad con calibración de llantas sin costo en los puntos:



La Colina: AC 147 #58C-95

Calle 80: Carrera 69 T, Cl. 80 #80 - 25

La Felicidad: Calle 19A #72-58 Local A 102

NQS: Av. Carrera 30 #19 CC Mall Plaza NQS - Local A 158

Plaza Claro: Diagonal 24c #68-1, Bogotá

Centro Mayor: Cl. 38A Sur #34d-51, Bogotá

Por su parte, el Sistema Integrado de Transporte Público operará con el 100 % de su flota, es decir, 10.543 vehículos. TransMilenio funcionará en su horario habitual, de 4:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que TransMiCable estará disponible de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Adicionalmente, los ciudadanos que utilicen bicicleta tendrán acceso a 8.001 cupos en los estacionamientos de TransMiBici ubicados en 27 puntos estratégicos de la ciudad. Desde la empresa TransMilenio S.A., su gerente general, María Fernanda Ortiz, aseguró que la jornada es clave para reducir la contaminación en la ciudad.

“Desde TransMilenio ofrecemos el 100 % de nuestra flota al servicio de los más de 4 millones de usuarios que se mueven en TransMi de manera más rápida y eficiente. Invitamos a todos los ciudadanos a sumarse a esta jornada para disfrutar de una ciudad más saludable y menos contaminada”, aseguró.

Recomendaciones para los ciudadanos

Ante el desarrollo del Día sin Carro y sin Moto, la Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar la TransMi[App] para consultar las rutas y horarios del sistema, y portar su tarjeta TuLlave personalizada y recargada para evitar contratiempos.

Asimismo, para disminuir la congestión en el transporte público, TransMilenio implementará horarios flexibles para sus colaboradores administrativos, escalonando las jornadas laborales en tres franjas horarias: 6:00 a.m. a 3:30 p.m., 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y 10:00 a.m. a 7:30 p.m.