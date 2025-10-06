Presentan nueva camioneta eléctrica indestructible, capaz de resistir 440 disparos y 11 granadas

Históricamente, hay países que han liderado la industria automotriz mundial, como lo es Japón o Alemania, aunque hoy en día esto está cambiando con la entrada de nuevos competidores al terreno, como lo es un gigante llamado China.

Ahora, un lanzamiento intenta redefinir la seguridad en vehículos. Se trata del VinFast Lac Hong 900 LX, un vehículo desarrollado en Vietnam con colaboración de Inkas Armored Vehicle Manufacturing, empresa canadiense reconocida por su experiencia en protección balística.

Este modelo fue entregado oficialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, con motivo del 80° Día Nacional del país, celebrado en septiembre de 2025.

El Lac Hong 900 LX llega en dos versiones —Standard y Bulletproof—, ambas de lujo, pero la segunda se ha convertido en el centro de atención por sus capacidades de resistencia extrema.



VinFast Lac Hong 900 LX Foto: VinFast

¿Por qué el Lac Hong 900 LX es indestrucible?

El Lac Hong 900 LX Bulletproof cumple con los exigentes estándares VPAM VR7, los mismos aplicados a los vehículos utilizados por líderes de Estado en todo el mundo.

De acuerdo con Inkas, la versión blindada fue sometida a pruebas rigurosas en el centro Beschussamt Ulm, en Alemania. En estas pruebas, la camioneta soportó 440 disparos en distintos puntos de la carrocería y resistió 11 explosiones de granadas detonadas tanto debajo del chasis como sobre el techo.

El resultado es un vehículo capaz de detener proyectiles de fusil M80 de la OTAN y granadas DM51, gracias a su estructura reforzada en carrocería, chasis, ventanas y mampara trasera.

Además, cuenta con neumáticos run-flat, que le permiten continuar su marcha durante unos 80 a 100 kilómetros incluso después de sufrir un pinchazo, así como sistemas de oxígeno, comunicación satelital y protección contra incendios, según los requerimientos de cada usuario.

Resistencia a ataques del VinFast Lac Hong 900 LX Foto: VinFast

¿De dónde nace la camioneta?

Más allá del blindaje, VinFast presentó al Lac Hong 900 LX como un vehículo que combina tecnología con simbolismo cultural. El nombre está inspirado en la leyenda de los “descendientes de Lac Hong”, figura fundacional de la nación vietnamita.

Su diseño exterior incorpora detalles alusivos a la identidad del país, como el logotipo dorado del pájaro Lac, la parrilla inspirada en el tambor de bronce Dong Son y barras paralelas que evocan el bambú vietnamita.

En el interior, el vehículo mantiene la misma línea de exclusividad. Está tapizado con cuero napa, madera preciosa Golden Nanmu y detalles chapados en oro auténtico, todos elaborados a mano.

Además, el espacio interior cuenta con asientos presidenciales, partición de vidrio insonorizada y sistema de intercomunicación entre los compartimientos delantero y trasero, con el objetivo de garantizar privacidad y comodidad durante los trayectos oficiales.

Interior del VinFast Lac Hong 900 LX Foto: VinFast

El primer lote entregado al Ministerio de Asuntos Exteriores incluyó dos unidades blindadas y diez estándar, que serán utilizadas para transportar delegaciones y líderes internacionales durante las celebraciones oficiales del país.

Durante la ceremonia, Nguyen Viet Quang, vicepresidente y director general de Vingroup, matriz de VinFast, destacó que el lanzamiento del Lac Hong 900 LX representa “la consolidación de la posición de Vietnam en la industria automotriz global”.

Según el directivo, el vehículo refleja “la inteligencia, la tecnología y el espíritu vietnamita”, además de simbolizar los avances industriales alcanzados en los 80 años de independencia del país.