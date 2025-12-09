Tesla abrió nuevas vacantes de empleo en Colombia: requisitos y cómo aplicar

Después de su llegada al mercado colombiano, Tesla ha dado de qué hablar, tanto por sus carros, su aterrizaje en el país o sus ofertas laborales, que, en esta oportunidad, amplían en las ciudades de Bogotá y Medellín.

Karen Scarpetta, country manager de Tesla en Colombia, dio a conocer el más reciente cargo que está buscando el gigantesco fabricante estadounidense de carros eléctricos, que también llegó al país anunciando el Model 3 más barato de todo el mundo, incluso con un precio por debajo de China y EEUU.

Tesla Model 3 en Colombia Foto: Blu Radio

Ofertas de trabajo como Delivery Manager en Tesla

La más reciente oferta está localizada en El Poblado, Antioquia, y Bogotá, Colombia, y corresponde al cargo Delivery Manager, rol encargado de coordinar y supervisar todo lo relacionado con las entregas en un mercado asignado.



Funciones del cargo

Según la descripción de Tesla, la persona seleccionada deberá:



Administrar el flujo de entregas y definir metas para el equipo.

Hacer seguimiento diario a las operaciones y elaborar reportes internos.

Supervisar al personal del centro de entregas y organizar los recursos necesarios.

Apoyar procesos de selección y capacitación de nuevos integrantes del equipo.

Atender casos complejos de clientes y manejar trámites asociados a registro, financiación o leasing.

Controlar gastos operativos y asegurar que el proceso de entrega funcione sin contratiempos.

Requisitos para aplicar

La compañía señala que los aspirantes deben cumplir con estas condiciones:



Formación universitaria o experiencia equivalente en operaciones o gestión.

Al menos cuatro años de experiencia en cargos similares.

Habilidades de comunicación, organización y manejo de sistemas internos.

Experiencia demostrable en atención al cliente.

Licencia de conducción vigente y buen historial de manejo.

Disponibilidad para viajar cuando sea necesario.

Capacidad para liderar equipos del área de entregas.

Cómo postularse

La vacante está disponible en la plataforma oficial de Tesla Careers: https://www.tesla.com/careers/search/?site=CO. Los interesados deben ingresar al portal, buscar el cargo Delivery Manager y completar el formulario con su información y hoja de vida.

Tesla es una de las empresas más grandes en cuanto a carros e innovación en el mundo. Foto: AFP

¿Qué otras ofertas de empleo tiene Tesla en Colombia?

Además del cargo de Delivery Manager, Tesla mantiene abiertas varias posiciones adicionales en diferentes ciudades del país. De acuerdo con su portal de empleos, estas son las vacantes disponibles:



Vehicle Readiness Manager – El Poblado (Antioquia)

Vehicle Readiness Manager – Bogotá (Cundinamarca)

Service Technician – Bogotá (Cundinamarca)

Service Technician – Medellín (Antioquia)

Parts Advisor – El Poblado (Antioquia)

Tesla Advisor, Delivery – El Poblado (Antioquia)

Tesla Advisor, Sales – El Poblado (Antioquia)

Tesla Advisor, Delivery – Bogotá (Cundinamarca)

Tesla Advisor, Sales – Bogotá (Cundinamarca)

Service Distribution Account Manager – Bogotá (Distrito Capital)

¿Cuáles carros vende Tesla en Colombia?

Desde su llegada oficial al mercado colombiano en 2025, la oferta comercial de Tesla en el país incluye, por ahora, principalmente dos modelos eléctricos: Tesla Model 3 y Tesla Model Y.

