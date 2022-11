A mujer con dolor de estómago le dijeron que tenía gases, pero al día siguiente tuvo una bebé

Una joven de 25 años, a quien repentinamente le dieron dolores en el estómago mientras veía una película en un cine, fue al médico y este le aseguró que solo tenía gases. Sin embargo, al día siguiente, tuvo una bebé y quedó totalmente demostrado lo errado del diagnóstico.

El caso se registró en Brasil, donde la historia se hizo viral y es objeto de una fuerte polémica debido a las fallas del diagnóstico, que pudieron costarle la vida a la mujer.

En entrevista con el portal brasilero G1, la joven aseguró que los dolores que sintió fueron terribles y que prácticamente quedó paralizada debido al sufrimiento.

“No me podía levantar, apenas aguantaba acostarme en el suelo, tenía mucho dolor”, dijo Juliana Brasileiro, la madre protagonista de la historia, quien detalló que no tuvo interrupción en su ciclo menstrual, por lo que no sospechó nada.

La mujer acudió a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Marechal Hermes, en Río de Janeiro, donde la obligaron a permanecer cinco horas haciendo fila para recibir el diagnóstico de que tenía gases. Incluso, dijo tomó un laxante. Sin embargo, el dolor proseguía.

No era para menos, ya estaba en trabajo de parto. Entre tanto, el médico insistía en que la joven tenía muchos gases.

Al siguiente día, la joven pidió que la pusieran en contacto con un ginecólogo, quien a través de un examen básico comprobó que estaba a punto de tener un bebé.

“Estás embarazada y ya estás a punto de parir, ¡ve ya a emergencias!”, le ordenó el doctor. Corriendo, casi que volando, Juliana Brasileiro se desplazó al hospital Albert Schweitzer, donde tuvo a una bella bebé por parto normal.

Así fue como tan solo unas horas después de creer que tenía un dolor de barriga, la mujer se convirtió en madre de manera totalmente inesperada.