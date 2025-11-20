Aeropuerto clave habilitará segunda pista de aterrizaje en diciembre: ¿aerolíneas celebran?

Según el Consejo Internacional de Aeropuertos – América Latina y el Caribe (ACI-LAC) la terminal aérea más importante de la región es el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. A este le siguen el de Ciudad de México y el de São Paulo, Guarulhos, en Brasil. Estos aeropuertos lideran el tráfico de pasajeros, movimientos de aeronaves y carga en la región.

No obstante, hay uno que también se ubica entre los primeros lugares y desde diciembre habilitará una segunda pista de aterrizaje, pero, debido al retraso de la obra, la situación supondrá la afectación de operaciones programadas en el aeropuerto por las aerolíneas.

Aeropuerto clave habilitará segunda pista de aterrizaje

El aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima y Callao, operará con dos pistas de aterrizaje desde el 20 de diciembre próximo, como resultado de los trabajos de habilitación realizados en la antigua terminal, anunció este jueves el concesionario Lima Airport Partners (LAP).

Un comunicado de LAP informó que la puesta en operación de la pista 16L, ubicada en la antigua pista del aeropuerto que dejó de funcionar en junio pasado tras la apertura de la nueva terminal, se realizará el 20 de diciembre de 2025, después de una ampliación de la construcción que ha requerido extender el plazo inicialmente previsto para el 1 de diciembre.



"Debido a la complejidad técnica del proyecto y la incorporación de mejoras adicionales solicitadas, LAP pidió a la autoridad competente una extensión de 20 días adicionales", la cual ha sido tramitada conforme a los procedimientos establecidos, indicó.

El concesionario agregó que durante la ejecución de las obras se gestionaron condiciones propias de proyectos de alta complejidad, como ajustes en pavimentos, disponibilidad de maquinaria crítica y desafíos logísticos de suministro.

"Lamentamos los inconvenientes y reprogramaciones que se tendrán que realizar", señaló LAP, que destacó que el beneficio de estas mejoras en este momento es mayor y con un gran impacto en la seguridad operacional del terminal.

Publicidad

La concesionaria remarcó que mientras la pista número uno se encuentre en rehabilitación, con miras a operar desde el 20 de diciembre, la pista número dos seguirá en funcionamiento, como lo ha venido haciendo, por lo tanto, el aeropuerto no dejará de operar.



Afectación de operaciones programadas en el aeropuerto

El vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), Peter Cerdá, envió una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú para expresar su preocupación por la extensión de las obras de rehabilitación en la referida pista de aterrizaje y haber sido informados con escasa antelación.

La misiva, publicada por el canal Latina, señaló que esta situación supondrá la afectación de más de 350 operaciones programadas en el aeropuerto por las aerolíneas y perjudicará los planes de miles de pasajeros que necesitan el servicio durante la temporada alta de diciembre.

Con información de EFE.