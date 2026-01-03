Así fue la última entrevista de Nicolás Maduro antes de ser capturado por EEUU: señaló a Colombia

Luego de que Nicolás Maduro fuera capturado este sábado 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas de Estados Unidos, junto a su esposa Cilia Flores, ambos fueron trasladados en un avión hacia territorio estadounidense, donde permanecen a la espera de que avance el proceso judicial en su contra.

Tras conocerse la detención, cientos de personas recordaron la última entrevista concedida por Maduro antes de su captura. El diálogo fue realizado por el periodista Ignacio Ramonet y difundido el 1 de enero de 2026 en formato pódcast. En la grabación, Maduro aparece conduciendo un vehículo por distintas calles de Caracas.

El recorrido inició en el Palacio de Miraflores y atraviesó puntos emblemáticos como la Avenida Bolívar, Los Próceres y la parroquia El Valle, lugar de origen del mandatario venezolano. Durante el trayecto, Maduro estuvo acompañado por su esposa, Cilia Flores, y por el ministro de Comunicación e Información, Alfredo Nazareth Ñáñez.

Maduro capturado y Donald Trump Fotos: @realDonaldTrump y AFP

Entre los principales temas abordados en la conversación estuvieron el crecimiento económico de Venezuela y la lucha contra lo que el Gobierno define como una “guerra cognitiva” mediática.



Estados Unidos ocupó un lugar central en la entrevista, especialmente por lo que Maduro describió como una amenaza naval y militar sostenida durante 28 semanas. El venezolano interpretó estas acciones como un intento de imponer un modelo colonial y apropiarse de los recursos naturales del país.

“En el mundo tienen que entender que los pueblos del sur tienen derecho a existir y a vivir, que no se puede imponer, con la doctrina Monroe ni con ninguna otra, un nuevo modelo colonial. ¿Cuál es la meta? El gobierno actual de Estados Unidos ya lo ha dicho: apoderarse del petróleo de Venezuela, del oro, de las tierras raras y de sus riquezas”, afirmó.

En otro momento, Maduro se refirió al narcotráfico en la región y señaló directamente a Colombia: “Toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia. Nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano. Tenemos un modelo eficaz, ejemplar y muy eficaz”, sostuvo.

Asimismo, confirmó haber sostenido una conversación telefónica de 10 minutos con Donald Trump el viernes 21 de noviembre de 2025, la cual calificó como “respetuosa” y “agradable”, aunque lamentó que los acontecimientos posteriores no mantuvieran ese tono.

Finalmente, Maduro aseguró que Venezuela no busca el conflicto internacional: “Para que Venezuela sea grande no tenemos que hacerle daño a nadie. Que seamos grandes por el esfuerzo, por el trabajo y por la vocación pacifista, no por la amenaza ni por la guerra. Ya basta, no más guerra”.