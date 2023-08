Aterrador caso en el Darién: hallan a mujer con pierna rota y que habría sido abandonada por su hijo

En un giro impactante de los eventos, una mujer identificada como Marta León, de nacionalidad cubana, ha sido encontrada en la selva del Darién con una pierna fracturada y en un estado de extrema deshidratación. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea aún más desgarradora es que, según los informes, su propio hijo la habría abandonado en medio de la jungla mientras ambos intentaban cruzar a Estados Unidos desde Ecuador.

La travesía migratoria de Marta León y su hijo comenzó en Ecuador, con la esperanza de llegar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, en algún punto de su peligroso viaje a través de la inhóspita selva del Darién, su hijo habría tomado una decisión impactante: dejar a su madre herida y desamparada.

Según informes de medios cubanos, un migrante venezolano que transitaba por la zona fue quien descubrió a Marta León en su desesperada situación. El migrante compartió la noticia en redes sociales, describiendo el hallazgo y denunciando el abandono. "Encontré a esta señora cubana, su hijo la abandonó, está a un día de Las Piraguas, podemos hacer viral el mensaje", decía la publicación.

Una señora de nacionalidad cubana, fue abandonada en la selva de Darién por su propio hijo, la mujer se fracturó una pierna pero afortunadamente fue rescatada por otros migrantes venezolanos. pic.twitter.com/tzISkrvtvR — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 22, 2023

Revelaciones del caso de Marta León en el Darién

El impacto de la historia se amplificó cuando los familiares de Marta León se enteraron de lo sucedido. Contradiciendo la versión del hijo, quien supuestamente había afirmado que Marta había fallecido debido a una lesión en la cabeza, la verdad emergió en un emotivo video publicado por su hija, Yudith Rejas León.

En el video, Yudith confirmó que su madre estaba viva y relató el doloroso abandono al que fue sometida. Además, narró cómo había estado sola en la selva durante seis días, enfrentando deshidratación y la fractura de su pierna sin ayuda cercana.

"Mi mamá está viva, no está muerta como me había dicho mi hermano. Me había dicho que ella se había caído por un barranco, que se había dado un golpe en la cabeza y que la había enterrado el día 15 en la noche", reveló. Yudith Rejas

León hizo un llamado al Gobierno de Brasil, país en el que reside actualmente, para obtener una visa humanitaria que permita llevar a su madre consigo. Marta León se encuentra actualmente en una clínica, recibiendo la atención médica que tanto necesita después de su difícil experiencia en la selva del Darién.

Al final, este caso desgarrador resalta los peligros y desafíos que enfrentan los migrantes en sus intentos por encontrar una vida mejor. La historia de Marta León y su abandono en medio de la jungla ha conmovido a muchas personas y ha puesto de manifiesto la necesidad de empatía y solidaridad en situaciones tan críticas como esta.

