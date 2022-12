¡Atroz! Hombre mató a perrita porque creyó que se había comido su almuerzo

Un hombre salido de casillas protagonizó un acto de intolerancia y le quitó la vida a una mascota de un disparo tras creer que se había tragado su comida. El caso, que tuvo lugar en Córdoba (Argentina), desató múltiples expresiones de rechazo.

El relato de los hechos los hizo la mamá del pequeño dueño de ‘Kika’, un niño de solo 10 años llamado Santiago.

Publicidad

“Los chicos estaban jugando en la calle y se escucha un ruido. Viene mi hijo Santiago llorando desconsoladamente, pidiéndome que no salga, que no viera nada, que Hugo había matado a la perra de un tiro. Por detrás de él viene otro vecino diciéndome por favor Ivana no salgas, quédate acá porque está muy loco, está mal y le pegó un tiro a la perra de ustedes”, relató Ivana Mansilla en declaraciones recogidas por el medio El Doce TV.

El presunto autor del atroz acto, según la declaración de la mujer, es un hombre que trabaja como conductor de servicio público.

Vea aquí: ¡Amigo fiel! Perro cuida a su amo mientras duerme borracho en la calle

De acuerdo con su declaración, en medio de las amenazas el hombre le decía al pequeño que si no le pagaba el asado que supuestamente se había comido la perrita tendría que limpiar la sangre.

Publicidad

Los hechos se registraron en la mañana del pasado sábado y ya son objeto de una investigación por parte de la justicia del país gaucho.

El pequeño, según la progenitora, quedó en un grave estado de shock y recibe apoyo psicológico para superar el trauma.

Publicidad

Según la denuncia interpuesta por la mujer, el hombre reconoció haber cometido el atroz acto. En la acusación, la señora declaró que tenía toda la seguridad de que la perrita no se había comido la carne tal y como aseguró el intolerante.

El responsable del crimen fue identificado y ahora afronta una acusación formulada por el fiscal Víctor Chiappero. Podría pagar al menos un año de cárcel.