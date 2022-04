Banderas LGBTI estarán prohibidas en el Mundial de Catar 2022

En las últimas horas se dio a conocer que las banderas de arcoíris o LGBTI estarán prohibidas en las tribunas de los partidos del Mundial de Catar 2022 . El propósito de esta decisión es proteger a los aficionados de agresiones.

De acuerdo con el mayor general de la policía Abdulaziz Abdullah Al Ansari en una entrevista , las parejas LGBTI serán bienvenidas y aceptadas en el Mundial de Catar, que se disputará el 21 de noviembre al 18 de diciembre, a pesar de que las relaciones del mismo sexo están prohibidas dentro del Golfo Pérsico.

Así como las banderas LGBTI estarán prohibidas, las muestras de afecto en público también lo estarán.

“Si él ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo”, indicó Al Ansari

“Porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo... Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: ‘Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento’, puntualizó.

La comunidad 🏳️‍🌈LGTBI+ podrá asistir al Mundial de Qatar 2022, pero el presidente del Comité organizador mencionó que no pueden darse 🗣️ "muestras de afecto en público".

Al Ansari es director del Departamento de Cooperación Internacional y presidente del Comité Nacional Antiterrorista del Ministerio del Interior.

