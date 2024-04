Canciller a EE. UU: “Nosotros no mencionamos investigaciones del hijo del presidente Biden”

En medio de un debate convocado por la comisión segunda de la Cámara de Representantes, con motivo del escándalo por la fallida licitación de pasaportes a Thomas Greg & Sons, así como la apertura de nuevas embajadas en el mundo como la de la FAO, cuyo titular es el polémico exsenador Armando Benedetti; el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, explicó los motivos que llevaron a la nota de protesta al Gobierno de Estados Unidos por cuenta del informe de la secretaría de Estado en el que mencionan las investigaciones de la fiscalía en contra de Juan Fernando Petro y Nicolás Petro, hermano e hijo del presidente de la República.

“Yo manifesté mi inconformidad a la Casa Blanca y manifesté mi inconformidad al embajador de los Estados Unidos antes de las declaraciones que se dieron al final de la tarde. Nosotros aunque respetamos y tomamos con mucha seriedad los informes que se hacen de manera unilateral y extraterritorial por los países, no los compartimos porque los informes tienen que ser multilaterales, en el principio de multilateralismo, pero los asumimos con mucha seriedad porque estamos abiertos a escrutinio internacional y las recomendaciones que ahí se hacen las asumimos con seriedad”.

Sostiene Murillo, que el principal motivo de inconformidad con este informe tiene que ver con la mención específica de los dos familiares del primer mandatario, algo que no es habitual en el ejercicio de las relaciones bilaterales.

“Nosotros siempre hemos decidido que, cuando se hagan esos informes, no se mencionen nombres porque afecta el buen nombre de la persona y afecta el debido proceso que respetan las instituciones colombianas que vienen de un proceso donde jueces y fiscales han muerto en este país para tener el sistema judicial que tenemos (…) Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados UnidosJoe Biden que se llama Hunter Biden. ¿Usted nos ha escuchado hablando de eso? No”, señaló el Canciller (e).

El funcionario sostuvo que más allá de un choque diplomático con una de las principales potencias del mundo se trata de un llamado al respeto a la soberanía de ambos países: “Claro, aquí usted va a encontrar gente que se va a poner y otros que van a aplaudir porque, ah sí, lo dijeron allá. Pero estamos hablando de un tema institucional del país que no depende de quién esté en la presidencia o no. Así lo hemos hecho con los generales que también a veces dicen allá. No diga los nombres de generales que estén involucrados en procesos que son normales en este país donde investigan a todo el mundo cuando están en el servicio público”.

Murillo finalizó su intervención confirmando que esta tarde tendrá un encuentro con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, en el que le harán entrega formal de la nota de protesta.