Canciller Leyva presenta a senadores de EE. UU. plan de Gobierno Petro contra el narcotráfico

El ministro de Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, presentó este martes a los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jim Risch la estrategia de su Gobierno contra el narcotráfico, que según dijeron ambos legisladores sirvió para entender mejor los planes del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Menéndez, presidente del comité de Exteriores del Senado, apuntó a la prensa que la reunión fue "muy buena" y la discusión "muy franca y abierta".

"Tuvimos una muy buena reunión. Al menos para mí, fue la primera vez que he escuchado la estrategia de la Administración de Petro para lidiar con ese desafío. (...) Lo que es importante por supuesto es el resultado, no solo la intención", recalcó el senador demócrata.

Risch, republicano, coincidió en que el encuentro sirvió para acercar posturas.

"No creo que nadie en el edificio entendiera la estrategia que está persiguiendo. Creo que ahora tenemos un mejor entendimiento. Ellos son los que están sobre el terreno, saben mejor lo que funciona y lo que no. Necesitamos avanzar con la asunción de que están actuando de buena fe", recalcó.

La cita abordó igualmente la relación de Colombia con el Ejecutivo de Nicolás Maduro y el proceso de negociación en México entre el Ejecutivo venezolano y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, que se encuentra estancado.

Justo este martes, Petro informó en Twitter de que va a convocar una "conferencia internacional" para avanzar en el diálogo político entre "la sociedad y el Gobierno venezolano", sin mencionar a la oposición.

Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el dialogo político efectivo de la sociedad y el gobierno Venezolano. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2023

Menéndez añadió que no tiene constancia de que Colombia esté compartiendo inteligencia estadounidense con Venezuela: "No hemos visto ninguna filtración de nuestra cooperación con Colombia con nadie. Por supuesto si pasara sería un gran punto de inflexión, pero no la hemos visto", concluyó.