Captan a un león saltando de un camión en movimiento en plena carretera: este es el video

Las redes sociales son el lugar preciso para que los hechos se vuelvan virales en cuestión de segundos. Precisamente, esto ocurrió con un video en el que se ve a un león saltando de un camión en movimiento.

El hecho ocurrió en la región de Ramotshere Moiloa, en Sudáfrica. En plena carretera el felino se arrojó, sin temor alguno, a las vías en las que circulaban vehículos a grandes velocidades.

Medios locales indican que el animal estaba siendo llevado a una granja de caza, pero en el camino logró escapar por una de las rendijas del tráiler anclado al automotor. Asimismo, mencionaron que el león se encontraba tranquilo antes y después del salto.

El video del suceso fue captado por uno de los conductores que transitaba la carretera R49 de la región de Ramotshere Moiloa. Con asombro, siguiendo lentamente con su vehículo al camión que transportaba al felino, el hombre sacó su celular y comenzó a grabar el hecho.



Momento en que un león salta de camión en movimiento

El video deja ver un camión que lleva a un león macho en la parte superior, información preliminar indica que, aún no es claro si el conductor se había percatado de que el felino había escapado del tráiler; no obstante, el automotor alcanza a orillarse al lado izquierdo de la vía, antes de que el animal saltará.



Aunque todo pasó en cuestión de segundos, el denominado rey de las bestias emprende el salto y cae sobre el pavimento de la carretera. Luego de dos intentos logra ponerse de pie, se queda unos minutos revisando su entorno y trata de huir por el costado derecho de la calzada.

Por varios minutos el león sigue la carretera tratando de encontrar la forma de cruzar la cerca que rodea la vía, pero no lo consigue. De acuerdo con medios locales, la persona que lo transportaba lo alcanza y le aplica un sedante para volver a subirlo al camión.

De igual forma, manifestaron que el Departamento de Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Conservación y Turismo de la región está llevando a cabo investigaciones, pues, al parecer, no es la primera vez que el animal se escapa.

📹🦁 Un león monta una huida desde un camión en plena marcha



En las imágenes grabadas en Sudáfrica se ve cómo el felino salta del techo del compartimento de carga del auto y luego sale caminando tranquilamente sin siquiera intentar huir de los humanos. pic.twitter.com/4cqRNq7DsU — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 23, 2025