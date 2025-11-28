En vivo
Carne de perro queda prohibida en esta ciudad: consumidores dicen que “no debería existir la medida”

Desde el lunes, la venta y el consumo de carne de perro, gato y cualquier animal vector de la rabia está ahora prohibida.

Unos 9.500 perros fueron transportados cada mes a Yakarta para ser sacrificados en 2022
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

