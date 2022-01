Colombiana murió al naufragar embarcación en costas de la Florida; buscaba reunirse con su mamá

La guardia costera de Estados Unidos rescató con vida un joven colombiano de 22 años que se aferraba con fuerza a una embarcación en las costas de la Florida.

Fue el testimonio de este sobreviviente, lo que expuso la tragedia. Un barco con 40 personas a bordo que salió de la isla de Bimini, en las Bahamas hacia Estados Unidos naufragó antes de llegar a la unión americana.

Publicidad

En ese grupo de personas estaban el sobreviviente y su hermana de 18 años que intentaban a través de esta peligrosa ruta, reunirse con su mamá en territorio estadounidense.

En entrevista con Telemundo, la mamá de los dos ciudadanos colombianos cuenta como se enteró de que su hija menor había muerto:

Publicidad



“Yo le preguntaba: Por favor dime de tu hermana, dónde la busco, dime de mi hija y me dijo: Mamá yo no sé, yo la busqué lo que pude y no la pude encontrar, yo la llamaba y mi hermana no aguantó… fue lo único que me dijo”

El joven, que duró desde la noche del pasado sábado hasta el martes 25 de enero en medio del agua, está fuera de peligro y según han informado las autoridades, en la embarcación también viajaban varios niños.

Publicidad

El representante legal de la madre del sobreviviente colombiano señaló que buscarán un permiso humanitario para que se puedan reunir y luego tramitar un asilo.

La guardia costera ha encontrado hasta el momento cinco cuerpos, e informó que podrían dejar de buscar a los demás náufragos desaparecidos si no se obtiene nueva información sobre su paradero. Adicional a ello, las autoridades investigan este hecho como un operativo de tráfico de personas.

Publicidad

Escuche nuestro podcast "El mundo hoy"