Desmantelan en EE. UU. red de lavado de dinero que salpica a los hijos de Maduro

Dos hombres en Miami (Florida) fueron acusados por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con los hijos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, según informó este sábado la cadena FOX, citando fuentes del FBI.

Los señalados son Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal, quienes habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus allegados, a través de transferencias procedentes de particulares y empresas en Venezuela, de acuerdo con la investigación federal.

El FBI comenzó a seguirles la pista en 2019. Tres años después, una operación encubierta reveló que ambos acordaron transferir 100.000 dólares, presuntamente fondos sancionados pertenecientes a miembros del Gobierno venezolano. Las autoridades indicaron que lograron ingresar cerca de 25.000 dólares al país, parte de una red internacional de blanqueo de capitales.

Komarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia. Carbajal enfrenta cargos de conspiración para efectuar transferencias de dinero sin la debida autorización.



Nicolás Maduro // Foto: AFP

Carbajal, ciudadano uruguayo, fue detenido durante una escala en Estados Unidos mientras viajaba en un vuelo de deportación desde República Dominicana. Komarczyk, en cambio, no ha sido arrestado y se presume que permanece en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, calificó estas operaciones de lavado como “salvavidas criminales” para el régimen de Maduro y aseguró que Estados Unidos “no será un refugio seguro” para su dinero. En un mensaje difundido junto a la exclusiva de FOX, Patel tildó al mandatario venezolano de “corrupto” y “dictador narcoterrorista”.

Por otra parte, el jueves pasado los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley para duplicar de 50 a 100 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro y una iniciativa adicional que busca prohibir negocios con empresas vinculadas a su gobierno.