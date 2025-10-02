En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Maduro convoca ejercicios de organización el sábado para afinar "mecanismos de defensa"

Maduro convoca ejercicios de organización el sábado para afinar "mecanismos de defensa"

El mandatario explicó que será una jornada "especial de carácter organizativo" de "mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional".

Nicolás Maduro habla de Venezuela y la tensión con Estados Unidos
Nicolás Maduro
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que el próximo sábado se llevarán a cabo ejercicios de organización para afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial", en un contexto marcado por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, denunciada por Caracas como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario explicó que será una jornada "especial de carácter organizativo" de "mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Milicia.

"No es un ejercicio de movimiento de armamento, sino organizativo, para dejar afinadito aún más todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional de nuestra patria, porque Venezuela se respeta, Venezuela construye su poder popular militar, un inmenso movimiento popular militar", expresó.

También estarán incluidas, señaló, las 5.336 Unidades Comunales Milicianas (UCM) instaladas "unas semanas atrás" y "todas las 15.751" denominadas Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

Venezuela y Estados Unidos_AFP.jpg
Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos
Foto: AFP, referencia

Maduro aseguró que cada semana seguirán "elevando" el "apresto operacional, de la comunicación interna y del despliegue, para garantizar" unas "Navidades felices y en paz", que comenzaron este miércoles en el país suramericano por decisión del jefe de Estado.

Desde agosto y en respuesta a las que denuncia como "amenazas" en contra de la nación, el Gobierno ha convocado a los venezolanos a movilizaciones y a jornadas tanto de alistamiento en la Milicia como de adiestramiento, con el fin de fortalecer la llamada "fusión popular-militar-policial" y mejorar el sistema nacional de defensa.

Buena parte de estas actividades se han realizado los sábados, como el de la semana pasada, cuando se llevó a cabo un simulacro nacional de emergencias por desastres naturales o conflictos armados, luego de un enjambre sísmico que afectó al occidente del país y en vista también del despliegue militar estadounidense.

Este jueves, las carteras de Exteriores y de Defensa denunciaron una "incursión ilegal de aeronaves de combate" de EE.UU. a 75 kilómetros de costas venezolanas, un hecho que, dijeron, se denunciará ante el secretario general de la ONU, António Guterres, y otras instancias como la Celac.

A través de un comunicado, la Administración chavista exigió al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, cesar de inmediato "en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional", según el texto.

