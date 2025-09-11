Detienen a hombre que asesinó al amante de su esposa cuando los descubrió en pleno acto

El pasado miércoles 3 de septiembre se conoció en Brasil la historia de una infidelidad que terminó en tragedia. Todo ocurrió en la ciudad de Foz do Iguaçu, cuando un hombre sorprendió a su esposa con su amante y decidió apuñalarlo.

La víctima, identificada como Clayton Moisés Lopes, de 31 años, fue hallada sin vida con más de diez puñaladas y heridas ocasionadas con piedras. Además, se conoció que la pareja mantenía una relación extramatrimonial desde hacía dos años.

Todo comenzó con una llamada por una pelea en una vivienda. Sin embargo, minutos después la situación cambió drásticamente, cuando el caso se transformó en un homicidio. Al ingresar al lugar, las autoridades encontraron a la mujer desnuda al lado del cuerpo de su amante, también desnudo.

Evandro Martins no soportó ver a su esposa con otro hombre y, tras cometer el crimen, la obligó a limpiar la escena. Posteriormente huyó, pero días después fue detenido.

El hombre fue localizado en la casa de sus padres, ubicada en el mismo barrio donde ocurrió el crimen. Lo que sorprendió a las autoridades fue su declaración: aseguró que actuó en defensa propia.

Aunque su esposa relató lo contrario, Martins sostuvo que la víctima lo había amenazado de muerte, razón por la que tomó el cuchillo y lo apuñaló en varias ocasiones. Cabe recordar que el señalado antes de irse de la escena, pinchó los neumáticos del carros del amante de su esposa.

Descubrió a su esposa con su amante y lo asesinó Foto: redes sociales

Publicidad

“El acusado permanece profundamente conmocionado por el inesperado y trágico desenlace de los hechos, resultado de una escalada provocadora que se esclarecerá durante la investigación policial, con la ayuda de los exámenes forenses y la audiencia de testigos”, señaló un comunicado de su defensa.